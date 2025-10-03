La Tempesta Amy incombe su Regno Unito e Irlanda: ciclogenesi esplosiva, piogge torrenziali e venti fino a 160 km/h

Si chiama Amy la prima tempesta con nome della stagione, attesa tra oggi e domani, e che potrebbe segnare un inizio turbolento dell’autunno meteorologico per Regno Unito e Irlanda. Si tratta di una depressione in rapida intensificazione, generata nel Nord Atlantico dall’interazione tra i resti degli uragani Humberto e Imelda e un potente getto polare. Secondo i meteorologi, Amy è destinata a subire un processo di ciclogenesi esplosiva, con un calo di pressione atmosferica di oltre 24 millibar in sole 24 ore. Questo fenomeno è spesso responsabile delle tempeste più intense che colpiscono l’Europa settentrionale.

Percorso e intensità ancora incerti

La traiettoria esatta rimane incerta, ma la previsione più probabile colloca il passaggio del sistema sul Nord/Ovest della Scozia nella serata di oggi. In quell’area si attendono i venti più violenti, con raffiche comprese tra 100 e 160 km/h lungo le coste e nelle zone montuose più esposte. Il primato assoluto per ottobre in Scozia risale al 1984, quando a Salsburgh (Lanarkshire) vennero registrati 171 km/h.

Anche altre regioni del Regno Unito e dell’Irlanda verranno investite da venti compresi tra 80 e 100 km/h, con il rischio di danni diffusi e interruzioni nei trasporti. Se Amy dovesse deviare più a Sud, la Central Belt scozzese potrebbe essere colpita direttamente; un percorso più settentrionale, invece, limiterebbe gli impatti maggiori alle aree marine.

Tempesta Amy, piogge e allerta meteo

Oltre al vento, Amy porterà piogge abbondanti già da oggi, con il rischio di alluvioni localizzate. La giornata di domani sarà caratterizzata da un regime più variabile, ma con rovesci frequenti e venti ancora forti, in particolare nel nord della Scozia.

Le autorità hanno già emesso allerte:

Allerta arancione (amber warning) per venti forti tra le 17 di oggi e le 9 di domani in Scozia settentrionale e occidentale;

per venti forti tra le 17 di oggi e le 9 di domani in Scozia settentrionale e occidentale; Allerta arancione in Irlanda nord-occidentale, per raffiche capaci di generare mareggiate e caduta di alberi.

Gli avvisi segnalano pericoli per l’incolumità, rischio di blackout elettrici, danni alle strutture, problemi alla viabilità e possibili onde di grande intensità lungo le coste.

Perché dare un nome alle tempeste?

Dal 2015 Regno Unito, Irlanda e Paesi Bassi hanno adottato un programma congiunto di storm naming: dare un nome alle tempeste con impatti previsti significativi rende più semplice comunicarne i rischi e sensibilizzare l’opinione pubblica. I nomi vengono selezionati ogni anno da una lista realizzata con migliaia di suggerimenti inviati dal pubblico, spesso ispirati a persone care o figure note.

Dietro questa scelta apparentemente semplice c’è una ragione precisa: favorire la consapevolezza e la preparazione di fronte a eventi meteo estremi, che in pochi giorni possono mettere in difficoltà intere comunità.