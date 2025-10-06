La Tempesta Amy travolge la Norvegia con piogge torrenziali, neve e venti da uragano | VIDEO

Nel fine settimana la tempesta Amy ha colpito duramente il Centro e il Sud della Norvegia, portando piogge torrenziali, neve in quota e venti fino a 62,1 metri al secondo, pari a forza uragano. Le precipitazioni hanno provocato alluvioni lampo, in particolare a Holmestrand, dove numerose strade si sono trasformate in fiumi e un parcheggio è stato sommerso, con 18 auto finite sott’acqua. I danni agli edifici sono ingenti: tetti e rivestimenti esterni sono stati divelti dalla violenza delle raffiche.