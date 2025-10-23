La Tempesta Benjamin sconvolge la Francia: venti furiosi oltre 160 km/h, onde eccezionali, feriti e blackout

La tempesta Benjamin ha investito la Francia tra la notte di mercoledì e stamattina, portando con sé venti estremamente intensi, piogge abbondanti e mareggiate lungo le coste. Numerosi dipartimenti, in particolare nel Sud/Ovest e lungo la costa atlantica, hanno subito danni significativi, con alberi abbattuti, tetti divelti e linee elettriche interrotte. La perturbazione ha colpito sia aree urbane sia zone rurali, causando interruzioni dei trasporti pubblici e rallentamenti stradali su larga scala. Météo France ha reagito rapidamente, inserendo 19 dipartimenti in stato di vigilanza arancione per vento, rischio idrogeologico e mareggiate, mentre le autorità locali hanno mobilitato squadre di emergenza per affrontare le conseguenze della tempesta.

Tempesta Benjamin, danni e blackout

Secondo Enedis, oltre 100mila famiglie risultano senza elettricità, con la Nouvelle-Aquitaine come regione più colpita (45mila utenze), seguita da Bourgogne-Franche-Comté e Auvergne-Rhône-Alpes (15.000 ciascuna). Più di 1.000 tecnici sono al lavoro per ripristinare l’alimentazione non appena le condizioni lo consentono.

Feriti e danni

Tre persone sono rimaste ferite a causa della tempesta. In Charente-Maritime, una donna di 26 anni è stata colpita da un ramo caduto mentre si trovava in un centro ricreativo con 25 bambini; è stata ricoverata ad Angoulême. In Gironda, un pompiere di 44 anni è scivolato durante un intervento e un conducente di autobus è stato colpito da un albero a Lormont, entrambi feriti e ricoverati.

In Charente-Maritime, una possibile tromba d’aria ha colpito Salles-sur-Mer, danneggiando un garage e abbattendo alberi sulle strade. Danni da vento si segnalano anche sulla costa basca, con strutture come consigne sul lungomare di Anglet abbattute.

Circolazione e trasporti

Il traffico stradale è fortemente rallentato in molte aree a causa di alberi caduti e strade allagate. Restrizioni sono state attuate su ponti e strade principali in Loire-Atlantique, Vendée, Calvados e Orne. Anche il traffico ferroviario è gravemente compromesso: TGV, TER, RER e Transilien subiscono cancellazioni o forti ritardi, soprattutto in Normandia, Hauts-de-France e Nouvelle-Aquitaine.

Intensità dei venti

Météo France ha registrato raffiche fino a 161 km/h a Fécamp, 149 km/h al Cap-de-la-Hève, 142 km/h sull’isola di Ré e 147 km/h sull’isola di Groix. In Corsica, le raffiche potrebbero raggiungere 160-170 km/h sul Cap Corse. Onde eccezionali, superiori agli 11 metri, si sono verificate davanti a Belle-Île.