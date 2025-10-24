La Tempesta Benjamin si allontana, la Francia revoca l’allerta meteo

Dopo il passaggio della Tempesta Benjamin è stata revocata l’allerta meteo in Francia: l’ondata di maltempo ha causato un morto in Corsica e 7 feriti in tutto il Paese. L’allerta arancione per vento forte è stata revocata stamattina nell’Alta Corsica, secondo l’ultimo bollettino meteo. Ieri, l’agenzia Météo France rilevava “raffiche fino a 148 km/h a Cagnano, 122 km/h all’Ile Rousse e 109 km/h a Bastia“. Secondo il gestore Enedis, “meno di 20mila case sono ancora private di corrente elettrica sull’insieme del territorio francese essenzialmente in Nouvelle Aquitaine (6.000 case), Auvergne-Rhône-Alpes (4.000), Occitania (3.000), e Bourgogne-Franche-Comté (1.000)“.