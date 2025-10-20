La tempesta tropicale Fengshen devasta le Filippine: 7 morti e migliaia di sfollati

Una tempesta tropicale ha colpito le regioni settentrionali e centrali delle Filippine nel fine settimana, causando la morte di 7 persone e costringendo più di 22mila abitanti ad abbandonare i centri abitati minacciati da inondazioni e frane. La tempesta, denominata Fengshen, si è allontanata nella tarda serata di domenica dalla principale regione settentrionale di Luzon, dirigendosi verso il Mar Cinese Meridionale. Secondo i meteorologi governativi, Fengshen presenta venti sostenuti fino a 65 km/h e raffiche che raggiungono gli 80 km/h.

L’agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri ha confermato 7 vittime. Un uomo è annegato sabato a Roxas City, nella provincia centrale di Capiz, dove l’alta marea ha aggravato le inondazioni. In un altro incidente, 5 persone – tra cui 2 bambini – sono morte mentre dormivano quando la loro casa è stata travolta da una grande palma caduta a Pitogo, nella provincia orientale di Quezon.

La tempesta, conosciuta localmente come Ramil, è diretta ora verso il Vietnam. È la 18ª tempesta tropicale a colpire l’arcipelago filippino nel corso dell’anno.

Il suo impatto arriva mentre le province centrali e meridionali si stanno ancora riprendendo da recenti terremoti che hanno causato oltre 80 morti, migliaia di sfollati e danni a più di 134mila abitazioni nella sola provincia di Cebu, secondo l’agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri.

Le Filippine, situate tra l’Oceano Pacifico e il Mar Cinese Meridionale, vengono colpite ogni anno da circa 20 tifoni e tempeste, oltre a frequenti terremoti e a un’intensa attività vulcanica, con circa 2 decine di vulcani attivi. Queste caratteristiche rendono il Paese uno dei più esposti ai disastri naturali a livello mondiale.