La tempesta tropicale Fengshen travolge le Filippine: almeno 5 morti e migliaia in fuga

La tempesta tropicale Fengshen ha colpito duramente la principale isola delle Filippine, Luzon, provocando la morte di una famiglia di 5 persone e costringendo decine di migliaia di abitanti a lasciare le proprie case. Secondo le autorità di polizia e i funzionari della protezione civile, la tragedia si è consumata nelle prime ore di domenica ora locale, quando un albero, sradicato dalla violenza dei venti, è crollato su un’abitazione nel villaggio di Pitogo, circa 150 km a Sud/Est della capitale Manila. Le vittime sono 2 genitori e i loro 2 figli, tra cui due bambini di appena 2 e 11 anni.

Fengshen minaccia Manila e le province del Nord

La tempesta, che ha investito la parte sudorientale di Luzon nella notte tra sabato e domenica ora locale, ha raggiunto la baia di Manila nella tarda mattinata, con raffiche di vento fino a 90 km/h e intense precipitazioni. Il servizio meteorologico statale ha avvertito che Fengshen si sta muovendo verso le province settentrionali della capitale, portando con sé il rischio di inondazioni costiere e frane nelle zone più vulnerabili.

Secondo le stime ufficiali, oltre 47mila persone hanno abbandonato le proprie abitazioni per rifugiarsi nei centri di accoglienza predisposti dal governo. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di mantenere la massima allerta e di evitare gli spostamenti non necessari.

Un Paese sotto pressione meteorologica e sismica

Le Filippine sono colpite in media da una ventina di tempeste e tifoni ogni anno, un numero che le rende uno dei Paesi più esposti agli eventi meteorologici estremi dell’area del Pacifico. Molte delle regioni colpite sono caratterizzate da gravi condizioni di povertà e fragilità infrastrutturale, fattori che amplificano l’impatto dei disastri naturali.

La furia di Fengshen arriva inoltre in un momento particolarmente difficile: il Paese è ancora scosso da una serie di forti terremoti che, nelle ultime 3 settimane, hanno provocato almeno 87 vittime e ingenti danni a edifici e infrastrutture.