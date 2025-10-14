La tempesta tropicale Lorenzo si rafforza nell’Atlantico

La tempesta tropicale Lorenzo si è leggermente rafforzata nelle scorse ore nell’Atlantico tropicale centrale, ma non minaccia al momento la terraferma, secondo i meteorologi. L’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center statunitense riportava la tempesta a circa 3.227 km a Ovest delle isole di Capo Verde con venti massimi sostenuti di 95 km/h. Si muove verso Nord/Ovest a 20 km/h. Non erano in vigore allarmi o avvisi costieri. Si prevede che la tempesta cambi direzione nelle prossime ore, con graduale intensificazione possibile entro metà della settimana.