La tempesta tropicale Lorenzo spunta nell’Atlantico, potrebbe virare verso l’Europa

La tempesta tropicale Lorenzo si è formata nelle scorse ore nell’Atlantico tropicale centrale. La tempesta si trova a circa 1.762 km a Ovest delle Isole di Capo Verde e fa registrare venti massimi sostenuti di 72 km/h, muovendosi in direzione Nord/Ovest a 27 km/h, secondo quanto ha riferito il National Hurricane Center. Non sono in vigore allerte o avvisi per le coste. Si prevede che la tempesta viri verso Nord domani, con rotta verso l’Europa (mappa NHC in alto a corredo dell’articolo), con una possibile graduale intensificazione entro metà settimana.