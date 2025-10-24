La tempesta tropicale Melissa stazionaria nei Caraibi: inondazioni nella Repubblica Dominicana | VIDEO

La tempesta tropicale Melissa sta colpendo la Repubblica Dominicana con intense piogge, causando inondazioni urbane, alberi caduti, frane e lo sfollamento di decine di persone, ha riferito oggi il Centro Operativo di Emergenza (COE). La Protezione Civile ha indicato che 42 persone sono state messe al riparo per precauzione nella provincia di San Juan, a causa della piena della diga di Sabaneta, mentre altre 55 sono state trasferite presso le case dei parenti a causa del rischio di inondazioni. Le piogge intense e persistenti registrate oggi nella Grande Santo Domingo hanno causato allagamenti in strade e viali, con gravi ripercussioni sul traffico e lasciando decine di persone bloccate. Da martedì 21ottobre, nella capitale si sono registrate piogge intermittenti, da moderate a intense, ma oggi le precipitazioni sono state pressoché costanti e intense, accompagnate da temporali, che si sono protratti senza sosta per gran parte della giornata.

Si segnalano inondazioni anche in aree come Los Trinitarios e Los Mina a Santo Domingo Est; Ciudad Nueva e Los Ríos nel Distretto Nazionale; ed El Abanico de Herrera a Santo Domingo Ovest.

A causa delle piogge persistenti, il COE mantiene la Grande Santo Domingo e altre otto località in stato di allerta rossa (livello di rischio massimo).

L’Istituto Dominicano di Meteorologia (Indomet) ha avvertito che le precipitazioni sarebbero continuate per tutta la notte e ha esortato la popolazione a prestare attenzione ai bollettini ufficiali ed evitare di attraversare zone allagate o difficili da raggiungere.

Veicoli bloccati

Nonostante la sospensione delle lezioni e del lavoro da parte del governo a partire da mercoledì 22 e l’invito alla popolazione a rimanere a casa e a uscire solo in caso di estrema necessità, sui social media circolano video che mostrano veicoli in movimento per le strade, alcuni dei quali bloccati a causa di allagamenti.

A San Pedro de Macorís, un albero caduto al chilometro 45 dell’Autovía del Este ha parzialmente bloccato la strada, mentre a San Cristóbal, un altro albero ha bloccato due corsie dell’autostrada 6 de Noviembre, situazione che ora è stata ripristinata.

Tanti danni

La tempesta ha danneggiato quasi 200 case nella Repubblica Dominicana e ha messo fuori uso decine di reti idriche, colpendo oltre mezzo milione di utenti. Ha anche abbattuto alberi e semafori e provocato un paio di piccole frane. Quasi due dozzine di comunità sono state isolate dalle acque alluvionali. “Questo è un evento che dovremmo seguire minuto per minuto”, ha affermato Juan Manuel Méndez García, direttore delle operazioni di emergenza nella Repubblica Dominicana.

Il COE mantiene l’allarme rosso

Il Centro Operativo di Emergenza (COE) mantiene l’allerta rossa (livello di rischio massimo) nelle province di Barahona, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Peravia, Azua e Pedernales, oltre al Distretto Nazionale. Le autorità hanno sottolineato che le evacuazioni nelle aree in stato di allerta sono obbligatorie. “La cosa principale qui è salvare vite umane. Il rischio è l’enorme quantità di pioggia”, ha dichiarato il Presidente dominicano Luis Abinader.

Grande preoccupazione per l’evoluzione della tempesta

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta si trova circa 345 chilometri a sud-est di Kingston, in Giamaica, e circa 405 chilometri a sud-ovest di Port-au-Prince, ad Haiti. Ha venti massimi sostenuti di 75km/h e si sta muovendo verso est-sudest a 4km/h, ha riferito il National Hurricane Center (NHC) degli USA. Si prevede che si rafforzi fino a diventare un uragano entro domani e un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) entro domenica 26 ottobre, raggiungendo probabilmente la categoria 4 prima dell’alba di lunedì.

I meteorologi hanno affermato che la Giamaica potrebbe subire inondazioni e frane potenzialmente letali perché il terreno è già saturo a causa delle recenti forti piogge non collegate alla tempesta. La tempesta si sta muovendo così lentamente che alcune parti della Giamaica potrebbero sperimentare condizioni da uragano per 72 ore o più, ha affermato Alex DaSilva, esperto di uragani di AccuWeather. “Melissa si sta trasformando in un disastro al rallentatore“, ha affermato. “Milioni di persone rischiano di subire conseguenze catastrofiche. Siamo sempre più preoccupati per la minaccia di un disastro umanitario, soprattutto se questa tempesta va in stallo”.

Melissa è la tredicesima tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici e la prima tempesta con nome a formarsi nei Caraibi quest’anno.