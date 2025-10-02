La teoria dei colori per leggere i terremoti: la ricerca di Mario Savini approda alla conferenza scientifica di Londra

La teoria dei colori per interpretare visivamente i terremoti, elaborata dal ricercatore e critico d’arte Mario Savini, è stata pubblicata negli atti ufficiali della 13ª Conferenza scientifica sulle arti e le scienze umanistiche, svoltasi presso la University College di Londra dal 10 al 14 luglio 2025. Lo studio, dal titolo “Teoria dei colori: come interpretare un terremoto a livello visivo”, propone un approccio innovativo per rappresentare i fenomeni sismici attraverso l’uso dei colori. Grazie a una formula matematica, la ricerca associa agli eventi sismici una precisa gradazione cromatica basata sulla scala universale dell’indicatore pH, attribuendo a ciascun terremoto una specifica sfumatura di colore completa di codice HEX. La ricerca è ora consultabile online al seguente indirizzo: https://papers.iafor.org/submission91793/?t=6.

La pubblicazione negli atti della conferenza conferma la rilevanza internazionale del progetto, che mette in dialogo arte e scienza, sottolineando il potenziale delle arti visive come strumento per comprendere e comunicare fenomeni naturali complessi. Mario Savini è docente a contratto di Storia dell’arte contemporanea presso la Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno – Università di Camerino. Critico d’arte e giornalista per Nòva – Il Sole 24 Ore, è autore di Postinterface. L’evoluzione connettiva e la diffusione del pensiero plurale (Pisa University Press, 2009) e Arte transgenica. La vita è il medium (Pisa University Press, 2018).