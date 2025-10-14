“La Terapia Dietetica Nutrizionale aproteica è cura: equità e aderenza nella malattia renale cronica”: l’appuntamento a Roma

La malattia renale cronica (MRC) rappresenta una delle sfide più rilevanti per il nostro sistema sanitario. Tra gli strumenti più efficaci per rallentarne la progressione vi è la Terapia Dietetica Nutrizionale (TDN), che consente di posticipare l’ingresso in dialisi migliorando la qualità di vita e riducendo i costi a carico del SSN. Nonostante l’evidenza clinica e scientifica, l’accesso a questa terapia sul territorio nazionale è oggi molto disomogeneo: ogni Regione adotta regole differenti per rimborso, distribuzione e tetti quantitativi, generando forti diseguaglianze tra i cittadini.

A partire da questa criticità, la Confederazione FORUM Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d’Organo e di Volontariato e l’Associazione Malati di Reni si fanno carico di lanciare un appello alle istituzioni, presentando un Manifesto per l’equità nell’accesso alla Terapia Dietetica Nutrizionale. L’obiettivo è quello di favorire una governance più uniforme e garantire pari diritti a tutti i pazienti, ovunque essi risiedano.

Martedì 4 novembre 2025, ore 10

Roma, Senato della Repubblica – Sala Caduti di Nassirya.

Interverranno tra gli altri: