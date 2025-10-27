La Terra perde il suo equilibrio: si spezza la simmetria tra emisfero Nord e Sud

Per anni, la Terra sembrava mantenere un equilibrio sorprendente: i 2 emisferi, quello settentrionale e quello meridionale, riflettevano quasi la stessa quantità di luce solare nello Spazio. Un fatto curioso, se si considera che il Nord è molto diverso dal Sud. L’emisfero boreale è dominato da terre emerse, città, industrie e inquinamento atmosferico, tutti fattori che dovrebbero aumentare l’albedo, cioè la capacità di riflettere la luce solare. Il Sud, invece, è composto per lo più da oceani, che assorbono più calore. Eppure, per anni, il bilancio energetico globale si era mantenuto stranamente simmetrico. Oggi, quella simmetria sembra essersi incrinata.

Un pianeta che cambia colore

Una nuova analisi condotta da Norman Loeb, climatologo del NASA Langley Research Center, e pubblicata su PNAS, mostra che l’emisfero Nord sta assorbendo più energia solare rispetto a quello Sud. Lo studio si basa su 24 anni di osservazioni provenienti dalla missione CERES (Clouds and the Earth’s Radiant Energy System) della NASA, che dal 2000 misura quanta luce il pianeta riflette e quanta ne emette sotto forma di radiazione infrarossa. Secondo Loeb, tra il 2001 e il 2024 il Nord ha cominciato ad assorbire 0,34 watt per metro quadrato in più per decennio rispetto al Sud. Può sembrare una cifra minuscola, ma, applicata all’intera superficie terrestre, rappresenta un’enorme quantità di energia in più che resta intrappolata nel sistema climatico.

“Qualsiasi oggetto nell’universo ha un modo per mantenere l’equilibrio ricevendo e cedendo energia. Questa è la legge fondamentale che governa ogni cosa nell’universo”, spiega Zhanqing Li, climatologo dell’Università del Maryland, non coinvolto nello studio. “La Terra mantiene l’equilibrio scambiando energia tra il Sole e la radiazione a onde lunghe emessa dalla Terra”.

Cosa sta causando lo squilibrio

Per capire cosa stia alterando questo bilancio, il team di Loeb ha utilizzato una tecnica chiamata Partial Radiative Perturbation (PRP), che permette di separare gli effetti di diversi fattori – come nuvole, aerosol, vapore acqueo e riflettività del suolo – sul totale della luce solare assorbita.

Tre sono i principali responsabili dell’“oscuramento” del Nord:

Scioglimento di neve e ghiaccio

Con il riscaldamento globale, superfici bianche e riflettenti come i ghiacci artici si riducono, lasciando esposte aree più scure di terra e oceano che assorbono più calore.

Con il riscaldamento globale, superfici bianche e riflettenti come i ghiacci artici si riducono, lasciando esposte aree più scure di terra e oceano che assorbono più calore. Riduzione dell’inquinamento atmosferico

Paradossalmente, la diminuzione degli aerosol industriali in aree come Cina, Stati Uniti ed Europa – un segnale positivo per la salute umana – riduce anche la quantità di particelle che riflettono la luce solare. Meno inquinamento significa più energia assorbita.

Paradossalmente, la diminuzione degli aerosol industriali in aree come Cina, Stati Uniti ed Europa – un segnale positivo per la salute umana – riduce anche la quantità di particelle che riflettono la luce solare. Meno inquinamento significa più energia assorbita. Aumento del vapore acqueo

L’emisfero Nord si sta riscaldando più velocemente e l’aria calda può trattenere più umidità. Il vapore acqueo non riflette la luce, ma la assorbe, amplificando ulteriormente il riscaldamento.

“Aveva perfettamente senso”, commenta Loeb. “La superficie dell’emisfero settentrionale si sta scurendo perché neve e ghiaccio si stanno sciogliendo. Questo espone la terraferma e l’oceano sottostanti. E l’inquinamento è diminuito in luoghi come Cina, Stati Uniti ed Europa. Ciò significa che ci sono meno aerosol nell’aria che riflettono la luce solare. Nell’emisfero meridionale, è il contrario”.

Le nubi, il grande enigma

C’è però un elemento che continua a sfuggire alla comprensione dei ricercatori: le nuvole. Ci si sarebbe aspettato che, con l’aumento dell’assorbimento al Nord, le nubi reagissero compensando lo squilibrio, magari riflettendo più luce, ma i dati mostrano che la copertura nuvolosa è rimasta pressoché invariata negli ultimi vent’anni.

“Le nuvole sono un mistero”, ammette Loeb. “Ci siamo chiesti se questa fosse una proprietà fondamentale del sistema climatico. Se lo fosse, le nuvole dovrebbero compensare. Si dovrebbe osservare una maggiore riflessione delle nuvole nell’emisfero settentrionale rispetto all’emisfero meridionale, ma non lo stavamo osservando”.

Li concorda: “Comprendere le interazioni tra aerosol e nubi è ancora una sfida importante. Le nubi rimangono il fattore dominante che regola il nostro bilancio energetico. È molto importante”.

Un equilibrio che si rompe, un clima che cambia

Questo crescente squilibrio potrebbe avere conseguenze significative. Se l’emisfero Nord continua ad assorbire più calore, si potrebbero innescare mutamenti nei modelli di circolazione atmosferica, variazioni delle precipitazioni e persino spostamenti delle fasce climatiche.

Un pianeta “sbilanciato” rischia di vedere amplificati i fenomeni meteorologici estremi e un’accelerazione del riscaldamento globale.

Un nuovo sguardo sul bilancio energetico del pianeta

Il messaggio di fondo è chiaro: la Terra sta modificando il proprio modo di gestire l’energia solare. La simmetria che per secoli ha mantenuto il pianeta in equilibrio si sta spezzando, lentamente ma inesorabilmente. Come in ogni sistema complesso, quando l’equilibrio si rompe, gli effetti si fanno sentire ovunque. Il nostro mondo, letteralmente, sta cambiando colore, e con esso, il suo destino climatico.