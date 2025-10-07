La trappola dei ghiacci: scoperta la vera causa del disastro dell’Endurance

Era l’inverno del 1915 quando l’Endurance, la nave del leggendario esploratore Sir Ernest Shackleton, venne stritolata dai ghiacci del Mare di Weddell e scomparve nelle profondità antartiche. Per oltre un secolo, il suo naufragio è stato raccontato come una tragedia dovuta alla sfortuna e alla furia implacabile del Polo Sud. Una nuova ricerca ribalta la prospettiva: il destino dell’Endurance era segnato sin dalla partenza. Un recente studio condotto da Jukka Tuhkuri, professore di meccanica dei solidi all’Università Aalto di Helsinki, ha riesaminato l’episodio con gli strumenti dell’ingegneria moderna. Analizzando i piani di costruzione della nave, le caratteristiche del ghiaccio antartico e le lettere di Shackleton e del suo equipaggio, Tuhkuri è giunto ad una conclusione sorprendente: l’Endurance non era progettata per resistere alle condizioni estreme del Polo Sud, e il suo stesso comandante ne era consapevole.

Una leggenda della “Heroic Age” con fondamenta fragili

Quando fu varata nel 1912, l’Endurance veniva celebrata come la più robusta nave di legno mai costruita. Doveva essere l’avanguardia dell’Imperial Trans-Antarctic Expedition, l’ambiziosa missione di Shackleton che puntava a compiere la prima traversata via terra dell’Antartide. Eppure, dietro quella fama di invincibilità si nascondevano gravi vulnerabilità strutturali.

Secondo lo studio, l’Endurance soffriva di travi di coperta e telai più deboli rispetto ad altre navi polari dell’epoca, di un compartimento macchina eccessivamente lungo che indeboliva la parte centrale dello scafo, e soprattutto dell’assenza di rinforzi diagonali, elementi cruciali per resistere alla pressione dei ghiacci in compressione.

Lo studio sottolinea che la nave era stata pensata per scopi ben diversi: non era costruita per il pack del Mare di Weddell, né per affrontare l’inverno polare, ma per portare turisti nell’Artico durante l’estate.

Shackleton sapeva

Le lettere private del comandante confermano che Shackleton aveva già espresso dubbi sulla solidità dell’Endurance. In una missiva alla moglie, scriveva che avrebbe scambiato la nuova nave con la precedente in qualsiasi momento. Ironia della sorte, proprio in un cantiere norvegese Shackleton aveva suggerito l’uso di travi diagonali per un’altra imbarcazione polare, che poi resistette per mesi intrappolata nei ghiacci senza subire gravi danni.

Nonostante le perplessità, Shackleton decise di partire comunque. All’epoca, ricorda Tuhkuri, la consapevolezza del rischio faceva parte del mestiere. Le esplorazioni polari erano attività ad altissimo rischio. Si calcola che la mortalità fosse intorno al 3%. Nessuno si illudeva che una nave potesse essere assolutamente sicura.

Il cedimento fatale

Fino ad oggi si pensava che la perdita del timone fosse la causa principale del naufragio. La nuova analisi però suggerisce che la fine della nave avvenne quando i ghiacci strapparono la chiglia, la “spina dorsale” dello scafo. Senza di essa, l’Endurance venne letteralmente schiacciata e sprofondò sul fondo del mare, a oltre 3mila metri di profondità.

L’equipaggio, intrappolato sul pack, riuscì in seguito a sopravvivere per mesi su lastroni di ghiaccio e poi, in un’impresa epica, raggiunse la salvezza a bordo di piccole scialuppe. Nessuno dei 28 uomini perse la vita: una delle più straordinarie storie di sopravvivenza nella storia dell’esplorazione.

Una tragedia annunciata, un eroismo indiscutibile

Il ritrovamento del relitto nel 2022, perfettamente conservato nelle acque gelide del Mare di Weddell, aveva riacceso l’interesse per la spedizione. Ora, la ricerca di Tuhkuri, pubblicata sulla rivista Polar Record, aggiunge un tassello fondamentale: la nave era condannata fin dall’inizio.

Questa scoperta non riduce il valore umano e morale dell’impresa: la storia dell’Endurance rimane un racconto di trionfo sul disastro. Shackleton e i suoi uomini furono straordinariamente coraggiosi: sapevano che solo restando uniti avrebbero potuto tornare a casa. E lo fecero.