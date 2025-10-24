Lanciato con successo il satellite per comunicazioni sicure SpainSat NG-II, realizzato da Airbus

SpainSat NG-II, il secondo satellite di nuova generazione per comunicazioni sicure costruito da Airbus per la Spagna, è stato lanciato con successo dal Kennedy Space Center, negli Stati Uniti. Con questo secondo lancio si completa il programma SpainSat NG, il progetto spaziale più ambizioso nella storia della Spagna e il sistema di comunicazioni governative più avanzato in Europa. Il programma è stato guidato e promosso per conto del Ministero della Difesa dall’operatore spagnolo Hisdesat. A partire dalla primavera del 2026, i due satelliti forniranno congiuntamente servizi alle Forze Armate spagnole, a organizzazioni internazionali come la Commissione Europea nell’ambito del programma GOVSATCOM, alla NATO e ad altri governi alleati.

Questo secondo satellite, operato da Hisdesat per le Forze Armate spagnole, garantirà – insieme al suo satellite gemello lanciato a gennaio e già in orbita – le comunicazioni sicure più avanzate d’Europa.

Dopo le fasi di integrazione, test e validazione svolte presso gli stabilimenti Airbus di Tolosa, il satellite è stato spedito a settembre in Florida, dove è stato lanciato a bordo di un razzo Falcon 9.

“Le comunicazioni satellitari sicure giocano un ruolo sempre più cruciale per operare in modo efficace in numerosi ambiti, dalle missioni militari agli interventi umanitari e di soccorso. Con SpainSat NG, la Spagna sarà all’avanguardia in Europa e tra i pochi Paesi al mondo ad avere accesso a reti di comunicazione tra le più sicure in assoluto, garantendo al nostro Paese e ai suoi alleati sovranità e autonomia strategica“, ha dichiarato Raquel González Sola, Head of Space Systems di Airbus in Spagna.

Basato sulla piattaforma Eurostar Neo di Airbus, SpainSat NG-II è un satellite di circa 7 metri e 6 tonnellate, dotato di un carico utile innovativo che include un sistema attivo di antenne in banda X per la ricezione e la trasmissione, con funzionalità equivalenti a quelle di 16 antenne tradizionali. Garantisce comunicazioni affidabili per missioni governative e militari e può adattare o modificare la copertura fino a 1.000 volte al secondo. Inoltre, il sistema di antenne attive è in grado di neutralizzare e geolocalizzare con grande precisione i tentativi di disturbo (jamming) e resiste agli impulsi elettromagnetici nucleari nello spazio. Il carico utile del satellite, che rappresenta circa la metà del satellite stesso, è stato progettato e realizzato dall’industria spaziale spagnola, sotto la guida di Airbus.

Le principali tecnologie innovative – in particolare le antenne attive a bordo dei satelliti SpainSat NG – sono state sviluppate nell’ambito della partnership ESA-Hisdesat Pacis 3, attraverso il programma ESA ARTES, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Spagnola.