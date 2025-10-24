Lancio del satellite Copernicus Sentinel-1D: l’ESA apre le porte per seguire l’evento

I rappresentanti della stampa sono invitati a seguire il lancio del satellite Copernicus Sentinel-1D in diretta dal Centro europeo delle Operazioni Spaziali (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, Germania, martedì 4 novembre 2025. All’evento di lancio della missione, i rappresentanti della stampa avranno la possibilità di interfacciarsi con il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher, con il Direttore per la politica spaziale, la navigazione satellitare e l’osservazione della Terra della Commissione Europea, Christoph Kautz e altri esperti ed esperte senior dell’ESA in materia di osservazione della Terra e operazioni spaziali, nonché funzionari della Commissione europea, dirigenti dell’industria e membri delle comunità di utenti Copernicus.
Il lancio di Sentinel-1D a bordo del lanciatore pesante Ariane 6 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, previsto per le 22:02 CET (21:02 UTC), sarà trasmesso in diretta. I giornalisti avranno anche la possibilità di osservare in loco la fase critica di “lancio e messa in orbita iniziale”, quando il centro di controllo dell’ESA assumerà il controllo del satellite in orbita.
Sentinel-1D
Sentinel-1D fa parte del programma europeo altamente performante di osservazione della Terra Copernicus. La sua missione è garantire la continuità e il miglioramento dei servizi di monitoraggio terrestre e oceanico tramite la flotta di satelliti Sentinel.
Per Sentinel-1D ciò comprende:
- immagini radar della superficie terrestre in qualsiasi condizione meteorologica, di giorno e di notte;
- monitoraggio della deformazione del terreno, del cedimento e dell’attività tettonica;
- monitoraggio del ghiaccio marino, delle fuoriuscite di petrolio e del traffico marittimo;
- supporto alla risposta alle emergenze durante disastri naturali come inondazioni e terremoti.
Il satellite Sentinel-1D appartiene al programma Copernicus, che costituisce la componente di osservazione della Terra del programma spaziale dell’Unione Europea. Copernicus è supervisionato e finanziato principalmente dall’Unione Europea, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Sentinel-1 è stato progettato e costruito da un consorzio composto da circa 60 aziende guidate dall’appaltatore principale, Thales Alenia Space.
Il programma
- 17:30 Apertura delle porte / Controlli di sicurezza per i media e gli ospiti ufficiali
- 18:00-19:00 Discussioni informali e visita alle sale di controllo dei satelliti in piccoli gruppi
- 19:00–19:50 Conferenza stampa nel Press Centre H 05, sessione di domande e risposte, interviste
- 20:00 Inizio del programma on stage di alto livello nel centro conferenze
Benvenuto ufficiale e interventi istituzionali
- 21:36 Inizio della trasmissione televisiva in diretta dallo spazioporto europeo via Arianespace
- 22:02 Lancio di Ariane 6 con Sentinel-1D
- 23:30 Fine dell’evento VIP nella sala conferenze principale dell’edificio H
- 23:35 Conferenza stampa conclusiva nel Press Centre H 05 (in collaborazione con lo spazioporto europeo a Kourou in Guyana francese) con
- Josef Aschbacher, Direttore Generale, Agenzia Spaziale Europea (ESA)
- Christoph Kautz, Direttore per la politica spaziale, la navigazione satellitare e l’osservazione della Terra, Commissione Europea (DEFIS)
- Simonetta Cheli, Direttorice dei Programmi di Osservazione della Terra, ESA
- Rolf Densing, Direttore delle Operazioni, Capo dell’ESOC, ESA
(ulteriori visite alla sala di controllo principale, subordinate alle operazioni in corso, e opportunità di interviste nell’H 05).
00:30 Fine dell’evento complessivo e delle attività stampa
I principali portavoce ed esperti senior dell’ESA, di Thales Alenia Space (appaltatore principale), di Airbus, i dirigenti delle agenzie spaziali nazionali, i partner scientifici e le comunità di utenti saranno disponibili in loco per interviste, tra cui:
- Josef Aschbacher, Direttore Generale, Agenzia Spaziale Europea (ESA)
- Christoph Kautz, Direttore per la politica spaziale, la navigazione satellitare e l’osservazione della Terra, Commissione europea (DEFIS)
- Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, ESA
- Rolf Densing, Direttore delle Operazioni, Capo di ESOC, ESA
Dominique Gillieron, Responsabile del Dipartimento Progetti di Osservazione della Terra, ESA
- Nicolaus Hanowski, Responsabile del Dipartimento Gestione Missioni e Segmento di Terra, Osservazione della Terra, ESA
- Katrin Molch, Responsabile della Divisione Gestione Missioni e Qualità dei Prodotti, Osservazione della Terra, ESA
- Attilio Gambardella, Policy Officer, Unità Osservazione della Terra, Commissione europea (DEFIS)
- René Kleessen, Direttore, Agenzia spaziale tedesca, DLR
- José Morales, Responsabile della Divisione Missioni di Osservazione della Terra, ESA
- Guy Pilchen, Responsabile dei programmi Ariane 6, Direttorato del Trasporto spaziale, ESA
- Enrico Zampolini, Vicepresidente del Dominio Osservazione e Navigazione Italia, Thales Alenia Space (Appaltatore principale)
- Wolfgang Seefelder, Responsabile Strumenti a microonde, Airbus Defence and Space
- Rappresentanti delle comunità di utenti dei dati Copernicus, start-up, ecc.