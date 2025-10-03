L’Associazione Tuscolana di Astronomia apre le iscrizioni: un’occasione per entrare nel mondo della scienza

L’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), Associazione di promozione sociale con sede presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM), lancia la nuova campagna iscrizioni e riserva a tutti gli iscritti tanti vantaggi, in primis opportunità di crescita culturale. Inoltre, chi diventa socio dell’ATA o rinnova la propria iscrizione ottiene in regalo l’iscrizione all’Unione Astrofili Italiani (UAI). Tradotto in termini economici, ciò significa aver diritto a uno sconto di 10 euro, con vantaggi doppi. La promozione – da non perdere – è valida fino al 31 dicembre 2025. L’iscrizione all’ATA, effettuata negli ultimi mesi del 2025, è valida fino al 31 dicembre 2026.

Da 30 anni, l’ATA – realtà scientifica di eccellenza nel territorio dei Castelli Romani – è impegnata a divulgare e a diffondere la cultura astronomica e a offrire ai propri associati tante occasioni per coltivare e approfondire la passione per gli astri. In particolare, l’ATA è specializzata nella didattica e nella divulgazione delle scienze astronomiche, svolge attività di ricerca astronomica amatoriale, attività di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento luminoso, e organizza corsi di formazione, registrati sulla piattaforma del MIUR.

I vantaggi derivanti dall’iscrizione

Quali sono i vantaggi di diventare socio dell’Associazione Tuscolana di Astronomia? Entrare a far parte dell’ATA significa poter coltivare la propria passione per l’astronomia e per l’osservazione del cielo in modo esemplare. In primo luogo, il socio ATA può partecipare alle numerose iniziative culturali riservate ai soli soci, quali: corsi, conferenze, star party, escursioni, visite a luoghi di interesse scientifico e gli incontri del cenacolo scientifico presso la Taverna Mari di Grottaferrata, per conversare di scienza con ricercatori ed esperti.

Il socio ATA può inoltre accedere gratuitamente a tutti gli eventi organizzati dall’Associazione presso il Parco astronomico di Rocca di Papa con cadenza settimanale, previa prenotazione, e presso altre location del territorio dei Castelli Romani. La lista dei vantaggi non finisce qui. Il socio ha anche diritto all’utilizzo degli strumenti sociali, tramite prestito con utilizzo in sede, e a sconti e convenzioni per l’acquisto di prodotti e servizi presso l’ATA Service Point – M42 Scienza & Natura e altri esercizi convenzionati. Un’altra grande possibilità offerta agli iscritti all’Associazione è quella di diventare socio operativo e di impegnarsi, quindi, in prima persona in tutti i campi di attività dell’Associazione, sotto la guida dei soci esperti.

Perchè iscriversi ora?

Diventare socio dell’ATA è adesso ancora più conveniente. Chi si iscrive all’ATA, versando la quota con validità annuale di soli 30 euro (ridotta a 20 per le persone di età inferiore a 26 anni), ha infatti in omaggio l’iscrizione all’Unione Astrofili Italiani (valida fino al 31 dicembre 2026). Quali sono i vantaggi di diventare socio dell’UAI? Il socio UAI è abbonato alla versione digitale della rivista divulgativa “Astronomia”, trimestrale che raccoglie i contributi originali di carattere osservativo, scientifico, divulgativo e didattico degli astrofili italiani; può inoltre seguire il ricco programma di convegni tematici organizzati dall’UAI, il Congresso Nazionale e i percorsi formativi dell’UAI, riconosciuti dal MIUR.

Al socio UAI è consentito anche di utilizzare gratuitamente per 6 mesi il telescopio remoto UAI (offerta valida all’atto della prima iscrizione alla UAI) e di collaborare con le numerose “Sezioni nazionali”, impegnate nei vari settori di attività dell’UAI. Il socio UAI gode, infine, di agevolazioni economiche per l’acquisto di beni e servizi, per esempio può usufruire dello sconto del 45% per l’acquisto dell’abbonamento della rivista “Cosmo”. Non lasciarti scappare questa promozione e comincia a coltivare con noi la tua passione per l’astronomia!