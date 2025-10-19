L’aurora torna ad incantare l’Italia: spettacolo dalle Alpi all’Appennino | FOTO

L’aurora boreale è tornata a regalare spettacolo in Italia la notte scorsa, colorando il cielo nelle zone montuose del nostro Paese. Lo dimostrano le immagini che arrivano dalle montagne della Val Senales in Alto Adige ma anche dalla webcam di Campo Imperatore, in Abruzzo. L’aurora si è manifestata inizialmente con i classici pilastri dell’ovale aurorale e successivamente con un arco Sar di colore rosso tenue. Il Sar è stato fotografato anche dalla Corsica. Nei giorni scorsi, due regioni attive sul Sole hanno prodotto vari brillamenti di livello medio, alcuni associati a eruzioni dirette verso Terra. Almeno tre eruzioni prodotte dalla regione 4246 hanno emesso nubi di plasma nello spazio (CME) dirette in modo da investire la Terra.

Cos’è una CME

Una CME (espulsione di massa coronale) è una grande quantità di plasma e campi magnetici rilasciati dal Sole durante le eruzioni solari. Se dirette verso la Terra, possono provocare tempeste geomagnetiche.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con particelle cariche provenienti dal Sole. Può influenzare le comunicazioni satellitari, i sistemi GPS e, nei casi più intensi, le reti elettriche.

Il fenomeno dell’aurora: quando il cielo si accende

L’effetto più spettacolare delle tempeste geomagnetiche è la formazione delle aurore, dette boreali nell’emisfero Nord e australi in quello Sud. Quando le particelle cariche del vento solare – protoni ed elettroni – entrano in collisione con le molecole dell’atmosfera terrestre, queste ultime si eccitano e rilasciano luce visibile: un bagliore che danza nel cielo, variando dal verde smeraldo al rosso, viola o blu, a seconda del gas coinvolto (ossigeno o azoto) e dell’altitudine in cui avviene l’interazione.

Normalmente, le aurore si osservano solo alle alte latitudini – Scandinavia, Canada, Alaska – ma durante eventi particolarmente intensi possono estendersi molto più a Sud, regalando visioni mozzafiato a regioni che raramente ne sono testimoni.