L’Australia punta a ridurre le emissioni fino al 70% entro il 2035

Il governo australiano ha annunciato un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra compreso tra il 62 e il 70% entro il 2035, definendolo “il massimo livello di ambizione”. L’iniziativa è stata comunicata dal ministro per il cambiamento climatico, Chris Bowen, che ha sottolineato come il target sia allineato con l’obiettivo globale di contenere l’aumento della temperatura a 1,5°C. La decisione si basa sulle raccomandazioni della Climate Change Authority, che però prevedono misure più radicali di quelle che il governo intende adottare.

L’Authority suggeriva, tra le altre cose, di quadruplicare la capacità eolica, triplicare quella solare e raddoppiare l’energia solare distribuita sui tetti residenziali entro il 2035, oltre a elettrificare metà dei veicoli leggeri venduti nei prossimi anni. Il governo, pur accettando l’obiettivo di riduzione delle emissioni, ha scelto di prendere le distanze da queste indicazioni, optando per un approccio più graduale che verrà aggiornato dopo il 2030 sulla base dei rapporti economici annuali del National Electricity Market.