L’Autunno arriva col crollo termico: minime gelide tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Una perturbazione sta attraversando l’Italia, portando oggi, giovedì 2 ottobre, maltempo soprattutto al Sud e lungo il medio versante adriatico. Al Nord, invece, il tempo migliorerà sensibilmente, mentre venerdì gli ultimi strascichi di maltempo interesseranno l’estremo Sud prima che il sistema perturbato lasci definitivamente la Penisola. Le correnti fredde associate al fronte perturbato stanno determinando un calo generalizzato delle temperature, con valori di qualche grado al di sotto della media stagionale. In Emilia-Romagna le minime sono già risultate gelide: Imola Piratello (BO) ha registrato +4°C, Toscanella, Zola Predosa (BO), Final di Rero (FE), Reggio Emilia SW e Casola Canina (BO) hanno toccato +5°C. Valori simili si osservano in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con punte di +3°C a San Bernardo (UD) e +5°C a Bressanvido (VI) e Caldogno (VI).

