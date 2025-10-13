Le barriere coralline tropicali “hanno superato il punto di non ritorno”

Una recente analisi condotta da un team internazionale di circa 160 scienziati evidenzia come il pianeta stia entrando in una “nuova realtà” ecologica, prevalentemente guidata dagli effetti del cambiamento climatico. Lo studio, che ha esaminato lo stato di salute degli ecosistemi globali e identificato potenziali “punti di non ritorno” (tipping points), suggerisce con elevata probabilità che per le barriere coralline tropicali di acqua calda sia già stato superato uno di questi limiti critici.

Il declino dei coralli

Secondo le conclusioni dei ricercatori, tra cui l’autore principale Tim Lenton, scienziato ambientale presso l’Università di Exeter, il superamento di questo punto di non ritorno è strettamente correlato all’attuale livello di riscaldamento globale. Con un aumento di temperatura di circa 1,4°C rispetto all’era preindustriale, le barriere coralline stanno manifestando un “declino senza precedenti“.

Gli scienziati hanno osservato una mortalità corallina che non trova riscontro nelle rilevazioni precedenti, in particolare dall’ultima edizione del loro studio nel 2023. Questo fenomeno è indicativo di una fragilità ecologica che sta spingendo gli ecosistemi corallini sull’orlo del baratro.

Le conseguenze

Il collasso delle barriere coralline innesca una serie di disastri a cascata con impatti profondi e spesso irreversibili. Questi ecosistemi marini non sono solo centri di biodiversità che ospitano circa un milione di specie marine, ma sono anche fondamentali per i mezzi di sussistenza di centinaia di milioni di persone che dipendono direttamente o indirettamente da esse (ad esempio, tramite la pesca e la protezione costiera).

Il superamento del punto di non ritorno per le barriere coralline funge da monito sulla possibilità che altri ecosistemi terrestri e marini possano raggiungere o superare i propri limiti critici, innescando un potenziale effetto domino di alterazioni ecologiche su scala planetaria.