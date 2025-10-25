Le certezze di Pichetto: dall’intelligenza artificiale all’energia, la situazione

“L’intelligenza artificiale è un tema che è esploso negli ultimi due anni e sarà il tema del prossimo decennio”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’Open Innovation Summit di Torino. “Sul fronte energetico – ha sottolineato il ministro – abbiamo un grande consumatore di energia, che impone anche a livello di governo e del mio ministero di intervenire sui consumatori” perché “oggi ci troviamo a dover regolamentare anche la parte del consumo”, dopo “la forte richiesta dei data center”. “Avremo una esplosione di domanda di energia: la stima sul futuro è che rispetto alla domanda nazionale di energia che abbiamo oggi, che è di circa 310 terawattora, tra 15-20 anni la domanda sarà più che doppia, e di conseguenza c’è il tema della produzione e della trasmissione di energia e di questi grandi consumatori, dove la parte del leone la farà l’intelligenza artificiale”.