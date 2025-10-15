Le foreste tropicali umide dell’Australia: un passaggio da fosse a sorgenti di carbonio

Le foreste tropicali umide australiane, un tempo tra i più potenti serbatoi di carbonio del pianeta, stanno attraversando un cambiamento drastico. Un recente studio analizza i dati raccolti dal 1971 al 2019, rivelando una trasformazione preoccupante: queste foreste, un tempo un’importante fonte di assorbimento di carbonio, sono ora diventate una netta fonte di emissioni di gas serra. Questo passaggio è principalmente dovuto a un aumento delle temperature e a eventi climatici estremi, come cicloni e periodi di siccità. Nel periodo tra il 1971 e il 2000, le foreste tropicali umide australiane fungevano da serbatoi di carbonio, immagazzinando circa 0,62 Mg di carbonio per ettaro all’anno.

Tuttavia, dal 2010 al 2019, questa capacità si è invertita, con una perdita annuale di carbonio pari a 0,93 Mg per ettaro. L’aumento della mortalità degli alberi, associato a eventi estremi di temperatura e stress idrico, ha portato a un forte calo della biomassa legnosa sopra il suolo, con una conseguente diminuzione della capacità di stoccaggio del carbonio.

Sebbene la crescita di nuove piante (reclutamento) sia aumentata, questo non è stato sufficiente a compensare le perdite di biomassa dovute alla morte degli alberi più vecchi. I modelli di inferenza causale utilizzati nello studio suggeriscono che gli eventi estremi di temperatura sono i principali responsabili di questo cambiamento, influenzando direttamente la perdita di biomassa. Inoltre, l’analisi non ha trovato prove a supporto dell’ipotesi che l’aumento del carbonio atmosferico (fertilizzazione da CO₂) stia stimolando la crescita degli alberi, come invece accade in altre foreste tropicali nel mondo.

Le implicazioni della scoperta

Questa scoperta ha enormi implicazioni per la nostra comprensione del ruolo delle foreste tropicali nella regolazione del carbonio atmosferico. Poiché le foreste dell’Australia sono particolarmente vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico, la loro trasformazione da serbatoio a fonte di carbonio potrebbe accelerare il riscaldamento globale. Per questo motivo, è fondamentale adottare misure urgenti per mitigare i cambiamenti climatici e preservare la capacità di stoccaggio del carbonio di queste foreste cruciali.

In conclusione, la perdita della capacità di stoccaggio del carbonio delle foreste tropicali australiane è un chiaro segnale della crescente instabilità ecologica e climatica. La protezione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali sono essenziali per contrastare il riscaldamento globale e ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici.