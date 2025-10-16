Le grandi fluttuazioni del livello del mare durante l’ultima era glaciale mettono alla prova la comprensione del clima del passato

Uno studio, pubblicato sulla rivista Science, ha rilevato che grandi cambiamenti nel livello globale del mare, alimentati dalle fluttuazioni nella crescita e nel decadimento delle calotte glaciali, si sono verificati durante l’ultima era glaciale, anziché solo verso la fine di tale periodo. I risultati rappresentano un cambiamento significativo nella comprensione da parte dei ricercatori di come si sia sviluppato il Pleistocene, il periodo geologico che va da circa 2,6 milioni a 11.700 anni fa e comunemente noto come ultima era glaciale, ha affermato Peter Clark, paleoclimatologo dell’Oregon State University (OSU) e autore principale dello studio. “Si tratta di un cambiamento di paradigma nella nostra comprensione della storia dell’era glaciale”, ha affermato Clark, illustre professore universitario presso il College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences dell’OSU.

Durante l’ultima era glaciale, la Terra ha sperimentato cicli di drastici cambiamenti nel livello globale del mare causati dalla formazione e dallo scioglimento di grandi calotte glaciali sulle aree settentrionali del Nord America e dell’Eurasia. Questi cambiamenti sono registrati nei resti di conchiglie di microscopici organismi marini chiamati foraminiferi, che si trovano nei sedimenti oceanici e vengono raccolti tramite carotaggi, fornendo agli scienziati un’importante registrazione della storia climatica passata.

Quando, quasi 50 anni fa, fu pubblicata la prima ricostruzione del livello globale del mare durante l’ultima era glaciale, la scienza suggerì che ci fosse stato un periodo di transizione tra 1,25 milioni e 700.000 anni fa, noto come transizione del Pleistocene medio, in cui le dimensioni delle calotte glaciali e il ciclo di formazione e scioglimento cambiarono.

“Prima di quella transizione, i cicli glaciali si verificavano circa ogni 41.000 anni, mentre dopo la transizione i cicli erano ogni 100.000 anni e avevano un’ampiezza maggiore”, ha affermato Clark. “Tutte le teorie sviluppate per spiegare questa transizione si concentravano su un aumento delle dimensioni delle calotte glaciali durante questa transizione. Ogni ricostruzione del livello del mare da quello studio iniziale ha prodotto la stessa trama, fino ad ora”.

I ricercatori avevano due ipotesi principali per spiegare perché si fosse verificata la transizione. Uno suggerisce che il raffreddamento globale dovuto alla diminuzione dei livelli di anidride carbonica abbia contribuito al cambiamento del ciclo, mentre l’altro suggerisce che i cambiamenti nel modo in cui si muovono le calotte glaciali abbiano giocato un ruolo.

Lo studio

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno ricostruito le variazioni del livello del mare negli ultimi 4,5 milioni di anni. Hanno scoperto che molti dei cicli glaciali durante il Pleistocene inferiore, quando i cicli duravano 41.000 anni, erano estesi quanto i cicli più recenti.

“La presenza di queste grandi calotte glaciali per tutto quel periodo significa che la loro formazione e il loro decadimento sono stati probabilmente influenzati da feedback interni al sistema climatico, piuttosto che da dinamiche esterne”, ha affermato Clark. “Questa scoperta sfida la convinzione comune sulla transizione del Pleistocene medio e ci costringe a sviluppare nuove spiegazioni”.

La ricerca si basa su precedenti lavori di Clark e colleghi volti a ricostruire le temperature atmosferiche globali e le temperature medie degli oceani, un progetto iniziato nel 2017 per comprendere meglio le dinamiche climatiche del passato.

“La nostra capacità di comprendere il passato ci consente di comprendere meglio le interazioni tra calotta glaciale e clima e fornisce un contesto per ciò che potremmo sperimentare in futuro”, ha affermato Clark. “Oggi abbiamo due grandi calotte glaciali, in Antartide e in Groenlandia, ed è importante riflettere su come calotte glaciali come questa possano esistere in condizioni diverse”.