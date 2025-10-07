Le immagini di Sinner scuotono il mondo dello sport, l’Atp valuta la “heat rule”: di cosa si tratta

Il recente ritiro di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai, con immagini non certo belle che hanno fatto il giro del mondo, e altri forfait registrati nelle ultime settimane stanno spingendo l’Atp a valutare di introdurre nuove regole per evitare che il caldo estremo possa mettere a repentaglio la salute degli stessi tennis. Jannik Sinner, barcollante, incapace di reggersi in piedi, dolorante per i crampi è solo l’ultimo caso in ordine di tempo.

Nel torneo di Shanghai, dove Sinner ha dato folrfait al terzo turno, giorno caldissimo in cui il termometro ha toccato picchi di 33 gradi (quasi 40 percepiti), con un’umidità superiore all’85%, anche Djokovic è stato malissimo: il serbo ha vomitato due volte in campo prima di vincere in tre set contro Hanfmann. Anche Fritz, eliminato, e Zverev nella sua vittoria al secondo turno, hanno accusato problemi legati al caldo eccessivo.

La “regola del caldo” nuova a cui pensa l’ATP

In particolare l’Atp sta pensando a una specifica “heat rule”, regola del caldo, innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando a Cincinnati il francese Arthur Rinderknech ebbe un collasso in campo nella partita contro il canadese Felix Auger-Aliassime. In caso di condizioni climatiche avverse un supervisor dell’Atp presente in ogni torneo del circuito internazionale potrà decidere di sospendere il gioco. Il tutto in accordo con un team apposito di medici, coadiuvati dalle autorità locali. Al tempo stesso il Medical Services sta già lavorando per trovare e sviluppare nuove soluzioni in caso di caldo estremo. Soluzioni queste volte ad aiutare i giocatori durante i vari match.

La “heat rule” è una regola prevista già nel tennis femminile. Nel Wta Rulebook, infatti, si legge: “la sospensione del gioco sarà definita quando l’indice di stress termico (WBGT) raggiunge o supera i 32,2 gradi Celsius o quando l’indice di calore (temperatura apparente) raggiunge o supera i 40,1 gradi Celsius”.