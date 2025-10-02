Le porte dello Spazio si aprono: l’ESA accoglie il pubblico a ESRIN

Il 26 settembre 2025, l’Agenzia Spaziale Europea ha aperto le porte al pubblico presso l’ESRIN, il Centro dedicato ai programmi di Osservazione della Terra, vicino a Roma. I visitatori hanno avuto l’opportunità unica di entrare nel cuore dell’ESA e scoprire come la scienza e l’innovazione spaziale stanno plasmando il nostro futuro. Dalla protezione del pianeta alla scoperta dei misteri dell’Universo, quasi 2.000 partecipanti hanno intrapreso un viaggio attraverso le missioni dell’ESA. Guidati da comunicatori, scienziati ed esperti, i visitatori hanno esplorato le molteplici sfaccettature della scienza e dell’innovazione spaziale. Gli ospiti si sono immersi in laboratori didattici pratici, hanno visitato le strutture di ESRIN con tour guidati e si sono riuniti sotto le stelle per osservazioni astronomiche. I quiz interattivi hanno aggiunto un tocco ludico, stimolando curiosità e conversazione.

Le esperienze

Tra le esperienze più affascinanti della giornata c’è stata Hakuryu, un’animazione artistica immersiva del compositore Jamie Perera. Ispirata ai dati su nuvole e aerosol raccolti dal satellite EarthCARE dell’ESA, l’installazione ha trasformato le misurazioni scientifiche in un viaggio visivo e sonoro.