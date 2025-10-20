Le previsioni Gazprom sul nuovo record mondiale nel consumo di gas

Il consumo globale di gas nel 2025 supererà i livelli dell’anno scorso. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Gazprom, Alexey Miller, in un’intervista al canale televisivo Rossiya-24, riferita da Tass, aggiungendo che si prevede che il consumo raggiungerà i 4,7 trilioni di metri cubi di gas entro il 2030. In Russia, il consumo di gas naturale è aumentato del 5,2% nel 2024, ha affermato, aggiungendo che Gazprom prevede anche una crescita complessiva del consumo globale di gas, che alla fine dell’anno scorso ammontava a 4,3 trilioni di metri cubi.

“Si tratta del tasso di crescita più elevato degli ultimi dieci anni tra le principali risorse energetiche che plasmano il settore energetico globale. Posso dire che ci aspettiamo un nuovo record entro il 2025. Vi ho dato la cifra di 4,3 trilioni di metri cubi, quella è la cifra del 2024. Nel 2025, prevediamo che il record sarà ancora più alto. Ed entro il 2030, si prevede che il consumo globale di gas raggiungerà i 4,7 trilioni di metri cubi”, ha affermato Miller.