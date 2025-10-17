Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 16 novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 16 novembre, in cui viene evidenziato il ritorno del maltempo sulle regioni del Nord a partire dalla settimana del 20-26 ottobre, mentre sono previste condizioni anticicloniche al Sud. Le temperature sono previste al di sopra della media su tutto il Paese. Ecco i dettagli delle previsioni meteo a mensili dell’Aeronautica Militare.

20 – 26 Ottobre 2025

La prima settimana si apre all’insegna di un regime decisamente ciclonico al Centro-Nord ed ancora anticiclonico al Sud. Ne conseguiranno regimi precipitativi al di sopra della media del periodo al Centro-Nord ed al di sotto al Sud. Per quanto invece attiene ai regimi termici, si ritiene che permarranno al di sopra della media su tutto il Paese.

27 Ottobre – 2 Novembre 2025

Permane anche nella seconda settimana il regime di correnti umide sudoccidentali della settimana precedente al Centro-Nord, mentre permane, sia pur attenuata l’anomalia anticiclonica al Sud. Ne conseguiranno ancora regimi pluviometrici al di sopra della media del periodo al Nord, in linea sulle regioni centrali ed al di sotto al Sud. Le temperature, invece, continuano a permanere al di sopra della media climatologica su tutto il Paese.

3 -9 Novembre 2025

Nella terza settimana si assesta sul Paese un regime di correnti zonali, mediamente stabili che riporteranno i regimi pluviometrici nella media del periodo al Centro-Nord ed ancora leggermente al di sotto al Sud. Permangono ancora su tutto il Paese temperature massime al di sopra della media del periodo.

10 – 16 Novembre 2025

Permane anche nell’ultima settimana un regime di correnti mediamente zonali o leggermente sudoccidentali, che manterranno i regimi pluviometrici nella media del periodo su tutto il Paese. Le temperature, invece, sia pure leggermente attenuate, permangono al di sopra della media climatologica.