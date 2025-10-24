Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 23 novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 23 novembre, in cui si evidenzia una situazione tutto sommato in linea con le medie per quanto riguarda le precipitazioni e le temperature su quasi tutto il Paese nella prossima settimana. Qualcosa sembra cambiare nella prima settimana di novembre, quando sono previste condizioni stabili al Sud e temperature oltre la norma sul Paese. I dettagli della tendenza.

27 Ottobre – 2 Novembre 2025

La prima settimana sembra caratterizzata da un aumento della pressione a partire dai versanti occidentali, con condizioni via via più stabili. Ne conseguiranno, con buona probabilità, precipitazioni nella media, salvo possibili valori anche al di sotto di quelli attesi, ma limitati a Pianura Padana orientale, Calabria e Sicilia. Le temperature mostrano ancora un trend al di sotto della media solo sul Triveneto; sul resto d’Italia saranno quelle attese nel periodo, salvo valori oltre quelli tipici possibili su Isole Maggiori e Calabria meridionale.

3 -9 Novembre 2025

Nella seconda settimana, il modello sub-stagionale indica un probabile regime occidentale, più stabile per il Meridione. In questo contesto, i cumulati di precipitazione dovrebbero tornare al di sotto della media sul versante centrale adriatico e al Sud, Sicilia compresa; valori invece in linea con quelli tipici sul resto del Centro, Sardegna e sulle pianure settentrionali, mentre sembra possibile un’anomalia positiva con valori cumulati al di sopra della media sulle aree montuose del Nord. Le temperature, con buona probabilità, attesteranno valori al di sopra dei range tipici della prima decade di novembre.

10 – 16 Novembre 2025

Nella terza settimana potrebbe persistere il regime occidentale e tendenzialmente stabile per il Meridione seppur con un segnale meno accentuato, mentre il Nord e parte del Centro potrebbero essere interessate da una maggiore curvatura ciclonica. Conseguentemente le precipitazioni potrebbero mantenersi ancora al di sotto delle media su Lazio, Abruzzo, Sud e Sicilia; valori invece che potrebbero attestarsi nella media del periodo sulle altre zone del Centro e su buona parte del Nord. Il quadro termico continua a mostrare una anomalia positiva con temperature al di sopra dei range tipici, specie per regioni centro-settentrionali e Sardegna.

17 – 23 Novembre 2025

Nella quarta settimana aumenta l’incertezza, anche a causa della distanza temporale; il regime prevalente potrebbe tuttavia indicare una maggiore curvatura ciclonica su tutta l’Italia. Le precipitazioni, con la sola eccezione della Sicilia dove potrebbero ancora mantenersi al di sotto della media, potrebbero tornare quelle tipiche del periodo un po’ ovunque. Anche il quadro termico potrebbe riallinearsi ai valori attesi nel periodo, salvo una lieve anomalia positiva che potrebbe ancora interessare la Calabria e le Isole Maggiori.