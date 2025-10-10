Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 9 novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 9 novembre, in cui viene evidenziata la discesa di masse d’aria più fredde nella settimana dal 13 al 19 ottobre, con conseguenti precipitazioni oltre la media su gran parte del Sud e Isole Maggiori e temperature al di sotto della media sul Paese. La situazione dovrebbe riallinearsi alla media del periodo nelle settimane successive. Ecco i dettagli.

13 – 19 Ottobre 2025

Nella prima settimana si dovrebbe consolidare un’area di alta pressione sull’Atlantico (Atlantic Ridge) che determinerà la discesa di masse d’aria più fredde, provenienti da nord-est, che faranno ingresso sul Mediterraneo centrale. In tale contesto le precipitazioni, con buona probabilità, saranno al di sopra della media su gran parte del Sud e Isole Maggiori; valori inferiori alla norma sono attesi al Nord, Toscana, Marche e Umbria, generalmente nella media invece sul resto del Centro. Le temperature rimarranno pressoché ovunque al di sotto dai range tipici, con l’eccezione della Sardegna dove non si notano variazioni.

20 – 26 Ottobre 2025

Nella seconda settimana, la circolazione sembra assumere una maggiore componente occidentale, caratterizzata quindi da masse d’aria più umide e temperate. Le precipitazioni dovrebbero quindi tornare mediamente allineate alle medie tipiche del periodo, salvo una lieve anomalia negativa su aree alpine e Sicilia; solo sulla Toscana i cumulati mostrano un trend al rialzo rispetto ai valori tipici della terza decade di ottobre. Le temperature si manterranno sotto la media limitatamente alla Pianura Padana mentre dovrebbero attestarsi al di sopra al Sud versante tirrenico e sulle due Isole Maggiori; valori in linea con quelli del periodo per il resto del Paese.

27 Ottobre – 2 Novembre 2025

La terza settimana, seppur con una incertezza sempre crescente, si caratterizza ancora per una circolazione mediamente occidentale. Relativamente alle precipitazioni non si notano sostanziali scostamenti rispetto alla media climatica, salvo una lieve anomalia negativa per la Sicilia e un debole segnale oltre la media sulle regioni centrali tirreniche. Il quadro termico mostra un trend al rialzo, rispetto ai valori tipici, su gran parte del Centro-Sud mentre altrove non si notano variazioni significative.

3 -9 Novembre 2025

In quest’ultimo periodo, l’andamento del flusso in quota sembra essere classicamente occidentale e le tendenze, tanto nelle precipitazioni quanto nel campo termico, non si discostano particolarmente dal normale regime climatico. Uniche eccezioni potrebbero essere rappresentate da una fase maggiormente asciutta per l’estremo Sud e le due Isole Maggiori e una lieve anomalia termica positiva sulla Sardegna.