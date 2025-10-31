Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per novembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di novembre, che sembra partire con condizioni anticicloniche sul nostro Paese. Nella seconda settimana del mese, invece, deboli correnti umide da ovest dovrebbero riportare le precipitazioni nelle medie del periodo, che dovrebbero riconfermarsi tali anche nelle settimane successive. Ecco i dettagli della tendenza.
3 – 9 Novembre 2025
Nella prima settimana pare delinearsi un regime moderatamente anticiclonico, con conseguenti regimi precipitativi leggermente al di sotto della media del periodo e temperature al di sopra.
10 – 16 Novembre 2025
Nella seconda settimana pare attenuarsi leggermente il regime anticiclonico della settimana precedente, con conseguente instaurarsi di deboli correnti umide da ovest che riportano il regime pluviometrico nella media del periodo, mentre il regime termico permane ancora al di sopra della media climatologica.
17 – 23 Novembre 2025
Anche la terza settimana pare essere caratterizzata da un regime di correnti umide sudoccidentali, sia pure di moderata intensità. In tale quadro sinottico si ritiene che le precipitazioni si manterranno nel range medio del periodo, mentre le temperature permarranno al di sopra.
24 – 30 Novembre 2025
Trend pressoché invariato anche nell’ultima settimana, ancora caratterizzato da un regime di correnti umide sudoccidentale, sia pur di moderata intensità. Permangono quindi anche in questa settimana regimi precipitativi nella media del periodo, con associate temperature in generale al di sopra.