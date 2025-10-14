L’Egitto lancia la sua sfida petrolifera: 5,7 miliardi di dollari per la perforazione di 480 nuovi pozzi

L’Egitto ha un piano per la perforazione di 480 pozzi petroliferi esplorativi sulla base di investimenti per un totale di 5,7 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. Lo ha dichiarato il ministro del petrolio, mentre il Paese cerca di invertire il calo della produzione. Negli ultimi mesi l’Egitto ha annunciato degli accordi con compagnie energetiche internazionali per l’esplorazione di petrolio e gas, tra cui un accordo con i giganti petroliferi Eni e BP per avviare attività di esplorazione nel Mar Mediterraneo. La dichiarazione del Ministero non ha fornito dettagli sulla fonte degli investimenti, ma ha detto che 101 pozzi sono previsti per il 2026, distribuiti nelle principali regioni dell’Egitto.