L’enigma della longevità: perché le donne vivono più a lungo? La risposta è nell’evoluzione

La disparità nella durata della vita tra i sessi, un fenomeno che vede le donne superare gli uomini in quasi ogni angolo del mondo e in ogni epoca storica documentata, è un fatto noto e ampiamente dibattuto. Sebbene i progressi della medicina moderna, le campagne di salute pubblica e un generale miglioramento degli standard di vita abbiano contribuito a ridurre questo divario in alcune popolazioni, l’evidenza suggerisce che la radice di questa differenza non risiede solo nello stile di vita, nelle abitudini sociali o nella maggiore propensione degli uomini a comportamenti rischiosi. Nuove e approfondite scoperte scientifiche indicano che la discrepanza nella longevità è una caratteristica profondamente radicata nel nostro passato evolutivo, un modello biologico che si manifesta in una sorprendente varietà di specie animali. Tali risultati implicano che la differenza nella durata della vita è improbabile che si dissolva completamente, poiché è stata plasmata nel corso di milioni di anni di selezione naturale. Questo affascinante mistero biologico è stato oggetto della più vasta e dettagliata analisi mai realizzata, condotta da un team internazionale di scienziati guidato dal Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia. Lo studio ha esaminato migliaia di dati su mammiferi e uccelli per offrire una prospettiva rivoluzionaria sulla domanda fondamentale: perché i sessi invecchiano a ritmi diversi?

Mammiferi vs. uccelli: un controsenso sorprendente

L’analisi di ben 1.176 specie ha rivelato un netto contrasto tra le due classi animali, suggerendo che le forze evolutive agiscono in modo differente:

Nei mammiferi – Le femmine vivono in media il 13% in più rispetto ai maschi. Nella grande maggioranza delle specie analizzate (il 72%), le femmine erano costantemente il sesso più longevo;

Negli uccelli – La tendenza si inverte in modo marcato. I maschi vivono in media circa il 5% in più rispetto alle femmine. Il 68% delle specie di uccelli analizzate vedeva i maschi in vantaggio sulla longevità.

Questo ribaltamento di ruoli tra mammiferi e uccelli indirizza la ricerca verso due meccanismi evolutivi fondamentali: la genetica (legata ai cromosomi sessuali) e le strategie riproduttive.

Genetica e sesso: l’ipotesi eterogametica

Una delle spiegazioni più solide per le disparità di longevità è l’ipotesi del sesso eterogametico, che collega la durata della vita alla specifica combinazione di cromosomi sessuali di un individuo.

Nei mammiferi – Le femmine sono omogametiche (XX), mentre i maschi sono il sesso eterogametico (XY). La presenza di un doppio cromosoma X nelle femmine può fornire un effetto di “scudo” o protezione genetica , coprendo potenziali mutazioni dannose presenti su uno solo dei cromosomi e contribuendo così a estendere la loro vita;

Negli uccelli: Il sistema è invertito, con i maschi omogameti (ZZ) e le femmine eterogametiche (ZW).

I dati raccolti supportano ampiamente questa teoria: i mammiferi seguono il modello atteso (femmine più longeve), e gli uccelli tendono a seguire il suo opposto (maschi più longevi). Tuttavia, il modello non è universale. L’autrice principale, Johanna Stärk, ha notato eccezioni, come molte specie di rapaci dove le femmine sono più grandi e vivono più a lungo dei maschi. Ciò conferma che i cromosomi sessuali sono una componente cruciale, ma non esclusiva, della spiegazione.

Selezione sessuale e competizione: il costo della riproduzione

Oltre ai fattori genetici, le strategie di accoppiamento e la selezione sessuale modellano drammaticamente l’aspettativa di vita.

Nei mammiferi poligami – Nelle specie caratterizzate da un’intensa competizione maschile per l’accesso alle femmine (poligamia), i maschi sviluppano spesso tratti vistosi o “armi” (palchi, dimensioni corporee maggiori) che aumentano il loro successo riproduttivo, ma che si traducono in un compromesso biologico che accorcia la vita . Spendono più energia e si espongono a maggiori rischi, portandoli a una morte precoce rispetto alle femmine;

Nelle specie caratterizzate da un’intensa competizione maschile per l’accesso alle femmine (poligamia), i maschi sviluppano spesso tratti vistosi o “armi” (palchi, dimensioni corporee maggiori) che aumentano il loro successo riproduttivo, ma che si traducono in un . Spendono più energia e si espongono a maggiori rischi, portandoli a una morte precoce rispetto alle femmine; Negli uccelli monogami – Molte specie di uccelli praticano la monogamia, riducendo la pressione competitiva. Questo abbassamento della competizione per le femmine è associato a una minore differenza di longevità tra i sessi e spesso a un vantaggio per i maschi.

Le differenze di durata della vita tra i sessi erano, infatti, minime nelle specie monogame, mentre la poligamia e un’evidente differenza di dimensioni corporee tra i sessi erano associate a un vantaggio di longevità più marcato per le femmine.

L’investimento parentale: un vantaggio selettivo

Anche l’investimento nelle cure parentali gioca un ruolo: la ricerca ha rilevato che il sesso che investe maggiormente nella crescita e nella protezione della prole (nei mammiferi, tipicamente le femmine) tende a godere di una maggiore longevità. Nelle specie caratterizzate da una lunga vita, come i primati, la sopravvivenza della madre è un potente vantaggio selettivo, garantendo che la prole possa raggiungere l’indipendenza o la maturità sessuale.

La prova dello zoo: l’ambiente non annulla le differenze

Un’idea a lungo sostenuta era che le pressioni ambientali, come la minaccia dei predatori, le malattie e le condizioni climatiche estreme, fossero la causa principale delle disparità di longevità. Per testare questa teoria, gli scienziati hanno confrontato i dati degli animali in natura con quelli in cattività (zoo), dove tali rischi sono drasticamente ridotti.

Nonostante le condizioni di sicurezza e le cure veterinarie fornite negli zoo, che hanno ridotto il divario, le differenze di longevità tra i sessi persistevano. Questo quadro rispecchia l’esperienza umana: migliori condizioni di vita e assistenza sanitaria possono restringere il divario tra uomini e donne, ma la loro azione non è sufficiente per cancellare la differenza.

In sostanza e in conclusione, i risultati indicano che le disparità di durata della vita tra maschi e femmine sono un fenomeno evolutivo complesso, plasmato congiuntamente da fattori genetici (cromosomi sessuali), ecologici (strategie riproduttive e cure parentali) e ambientali. L’ambiente influenza l’ampiezza di queste differenze, ma non può rimuovere un modello che è saldamente intessuto nel nostro passato biologico.