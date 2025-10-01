Epidemia di norovirus su nave da crociera, oltre 70 persone colpite

Secondo quanto riportato dai Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, oltre 70 persone a bordo di una nave da crociera della Royal Caribbean si sarebbero ammalate di norovirus prima della sua destinazione finale a Miami. Il focolaio sulla nave Serenade of the Seas della Royal Caribbean International, partita da San Diego il 19 settembre e in arrivo a Miami, è stato segnalato domenica al Vessel Sanitation Program dei CDC (il programma è stato creato per aiutare a prevenire e controllare l’introduzione e la diffusione di malattie gastrointestinali sulle navi da crociera).

I CDC hanno riferito che 71 passeggeri su 1.874 e uno degli 883 membri dell’equipaggio hanno “riferito di essersi sentiti male durante il viaggio” e ha osservato che i sintomi predominanti includevano diarrea e vomito.

In risposta all’epidemia, l’equipaggio ha intensificato le procedure di pulizia e disinfezione, ha raccolto campioni di feci dai passeggeri con malattie gastrointestinali per sottoporli a test e ha isolato i passeggeri e i membri dell’equipaggio malati, hanno spiegato i CDC.

“La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità“, ha dichiarato il Royal Caribbean Group in una nota. “Per mantenere un ambiente che supporti i massimi livelli di salute e sicurezza a bordo delle nostre navi, adottiamo rigorose procedure di pulizia, molte delle quali superano di gran lunga le linee guida sulla salute pubblica“.

Cos’è il norovirus

Il norovirus è una malattia comune e altamente contagiosa che può causare diarrea, vomito, nausea e mal di stomaco, che in genere si manifestano da 12 a 48 ore dopo l’esposizione al virus. Il norovirus può essere contratto attraverso oggetti, superfici, cibo o liquidi contaminati, nonché condividendo pasti o utensili con una persona malata. Quest’anno si sono verificati 19 focolai gastrointestinali sulle navi da crociera, 14 dei quali sono stati causati dal norovirus, come riportato dai CDC: “Le malattie gastrointestinali, come quelle causate dal norovirus, sono molto contagiose. Possono diffondersi rapidamente in ambienti chiusi e semichiusi, come le navi da crociera”.