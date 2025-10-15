L’ESA aggiorna sulle missioni spaziali e sulle prospettive future in vista del Consiglio Ministeriale CM25

Il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher, e il Presidente del Consiglio ESA, Renato Krpoun, incontreranno i giornalisti per condividere le principali tematiche emerse durante la riunione del Consiglio ESA, che si terrà a Parigi il 22 e 23 ottobre 2025. L’incontro si svolgerà giovedì 23 ottobre alle 16:00 CEST e rappresenterà un’importante occasione per aggiornare il pubblico sugli sviluppi più recenti del programma ESA. La sessione informativa si concentrerà su una serie di punti salienti delle missioni spaziali recenti e in corso, offrendo uno spunto sugli sviluppi tecnologici e scientifici che caratterizzano le attività dell’ESA.

Oltre a ciò, si discuteranno i progetti in fase di lancio e le priorità strategiche che segneranno il futuro del settore spaziale europeo. Con l’avvicinarsi del Consiglio Ministeriale CM25, che si terrà a Brema (Germania) il 26 e 27 novembre 2025, questo incontro fornirà una visione anticipata delle principali tematiche che saranno al centro del dibattito.