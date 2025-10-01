L’ESA e l’Agenzia Aerospaziale Coreana inaugurano nuova collaborazione

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la Korea AeroSpace Administration (KASA) hanno annunciato che collaboreranno sugli usi pacifici dello Spazio, a partire dal monitoraggio del meteo spaziale e dalla condivisione delle strutture di comunicazione spaziale. Un Memorandum d’Intesa per una cooperazione rafforzata è stato firmato durante il 76° Congresso Astronautico Internazionale (IAC) a Sydney, in Australia, ed è supportato da annunci ufficiali di collaborazione sulle reti e le operazioni, oltre a un’intenzione di lavorare insieme sul meteo spaziale. La KASA è stata istituita nel 2024 per gestire lo sviluppo spaziale della Corea, e le discussioni su una partnership con l’ESA sono iniziate all’IAC di Milano poco meno di un anno fa.

In base a un accordo attuativo, le agenzie potranno utilizzare le rispettive stazioni di terra per funzioni di telemetria, tracciamento e comando. L’accordo si aggiunge a quello simile già in vigore dal 2011 con il Korea Aerospace Research Institute (KARI), che è un istituto di ricerca affiliato a KASA.

La rete europea di tracciamento spaziale dell’ESA (Estrack) è costituita da 6 stazioni in 6 Paesi, tra cui 3 antenne per lo Spazio profondo; l’accordo permetterà anche l’accesso alla Korea Deep Space Antenna di Yeoju. Questa cooperazione aumenterà la resilienza delle missioni colmando i vuoti di copertura e fornendo stazioni di tracciamento di riserva qualora la struttura principale non fosse disponibile per motivi ambientali o di congestione.

Inoltre, ESA e KASA hanno firmato una Dichiarazione d’Intenti congiunta per esprimere l’interesse a collaborare nel monitoraggio del meteo spaziale e nello sviluppo delle relative capacità. Le agenzie potrebbero combinare i dati della prossima missione Vigil dell’ESA verso il punto lagrangiano L5 con quelli di una missione solare pianificata da KASA verso L4. La cooperazione tra queste missioni approfondirebbe la ricerca sull’attività solare e sulle previsioni di meteo spaziale, sostenendo l’obiettivo di un servizio completo di monitoraggio negli anni 2030.

Intervenendo alla firma a Sydney, il Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher ha dichiarato: “Questo è un momento importante per l’Europa e la Corea, che apre grandi opportunità per i nostri interessi spaziali e rafforza i sistemi esistenti attraverso la cooperazione. In ESA siamo entusiasti di imparare dai nostri colleghi di KASA e di condividere la nostra esperienza per raggiungere obiettivi complementari”.

L’Amministratore di KASA Yoon Young-bin ha affermato: “Gli obiettivi di KASA includono il rafforzamento della cooperazione spaziale globale. Oggi abbiamo compiuto un passo importante e attendiamo con interesse il nostro percorso condiviso di collaborazione nelle attività spaziali a scopi pacifici”.

Le future aree di cooperazione contemplate dal Memorandum d’Intesa comprendono anche scienza spaziale, esplorazione spaziale, voli spaziali con equipaggio, applicazioni spaziali, infrastrutture spaziali, industria e reti accademiche, sostenibilità dello Spazio e garanzia delle missioni spaziali. Ulteriori campi di cooperazione potranno essere concordati nell’ambito del Memorandum d’Intesa.

Entrambe le agenzie hanno inoltre forti interessi nella navigazione satellitare, dato che KASA svilupperà il Korea Positioning System per migliorare la navigazione regionale. La collaborazione tra le 2 agenzie in missioni come LEO-PNT dovrebbe migliorare l’accuratezza e la stabilità della navigazione satellitare, oltre a rafforzare la complementarità e l’affidabilità dei segnali di navigazione satellitare.