L’IA al servizio della natura: il nuovo appuntamento della serie Colloquia dei XL 2025

Il 30 ottobre Pietro Perona, professore Socio dei XL, protagonista dei Colloquia dei XL 2025 con una conferenza su come l’AI rivoluzioni l’ecologia

Evento intelligenza artificiale

La serie Colloquia dei XL 2025 prosegue giovedì 30 ottobre alle ore 16.00 con Pietro Perona, Socio dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e Professore di Ingegneria Elettronica e Sistemi Computazionali presso il California Institute of Technology che terrà una conferenza sul tema Artificial Intelligence for Ecology and Conservation (and for Fun). Verrà illustrato come i recenti progressi nell’Intelligenza Artificiale offrano nuovi modi per studiare la natura e consentano a vaste comunità di naturalisti amatoriali di raccogliere dati, rivelando cambiamenti globali nella distribuzione delle specie, attraverso le app per smartphone iNaturalist e Merlin Bird ID.

