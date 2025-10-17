L’INAF partecipa all’edizione del Trentino di Didacta: dettagli e obiettivi

Quest’anno l’Istituto Nazionale di Astrofisica partecipa all’edizione del Trentino di Didacta, la fiera dell’editoria didattica che si terrà dal 22 al 24 ottobre 2025 a Riva del Garda. INAF sarà protagonista con uno spazio espositivo dedicato a insegnanti, studenti e professionisti dell’editoria scolastica. “Un’occasione preziosa per presentare il nostro magazine di didattica e divulgazione EduINAF e alcuni dei progetti innovativi e inclusivi che l’Istituto porta avanti nel campo della didattica e della divulgazione scientifica: Space Walk, una webapp per scoprire il Sistema solare in realtà aumentata, e Martina Tremenda nello spazio, il podcast INAF che fa sognare i più piccoli”, si legge in una nota.