L’India lancia il satellite per telecomunicazioni più pesante con il suo razzo più potente

Domenica 2 novembre, l’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale (ISRO) segnerà una nuova tappa nel suo ambizioso programma spaziale con il lancio del razzo LVM3-M5, il più potente mai costruito dal Paese. Il vettore, alto 43,5 metri e del peso di 642 tonnellate, decollerà dal sito di Sriharikota alle 17:26 locali (12:43 italiane). Si tratta della versione avanzata del razzo utilizzato nel 2023 per inviare un rover sulla Luna, un successo che aveva collocato l’India tra le poche nazioni ad aver raggiunto con successo il suolo lunare, insieme a Russia, Stati Uniti e Cina.

Il razzo trasporterà il satellite CMS-03, dedicato alle telecomunicazioni sull’Oceano Indiano e sul territorio nazionale. Con un peso di 4,4 tonnellate, si tratta del satellite più pesante mai lanciato dall’India, secondo quanto comunicato dall’ISRO sulla piattaforma X.

L’India ha dimostrato ambizioni crescenti nel settore spaziale: dal lancio della sonda orbitale su Marte nel 2014, al rover lunare del 2023, fino ai piani futuri di inviare un astronauta indiano in orbita nel 2027. Il premier Narendra Modi ha inoltre annunciato l’obiettivo di far atterrare un indiano sulla Luna entro il 2040, consolidando la posizione del Paese come protagonista emergente dell’esplorazione spaziale globale.