L’India presenta un piano idroelettrico da 77 miliardi di dollari mentre la Cina costruisce una diga a monte

L’autorità indiana per la pianificazione energetica ha elaborato un piano di trasmissione da 6,4 trilioni di rupie (77 miliardi di dollari) per spostare oltre 76 gigawatt di capacità idroelettrica dal bacino del Brahmaputra entro il 2047 per soddisfare la crescente domanda di elettricità, ha dichiarato l’Autorità Centrale per l’Energia Elettrica (CEA). In un rapporto pubblicato lunedì 13 ottobre, la CEA ha affermato che il piano comprende 208 grandi progetti idroelettrici in 12 sottobacini negli stati nordorientali, con 64,9 GW di capacità potenziale e ulteriori 11,1 GW da impianti di pompaggio.

Il fiume Brahmaputra, che nasce in Tibet, Cina, e scorre attraverso India e Bangladesh, ha un potenziale idroelettrico significativo nel suo tratto indiano, in particolare nell’Arunachal Pradesh, al confine con la Cina. La natura transfrontaliera del bacino e la vicinanza alla Cina rendono la gestione idrica e la pianificazione delle infrastrutture una preoccupazione strategica, in un contesto in cui l’India teme che una diga cinese sullo Yarlung Zangbo, il corso superiore del fiume prima di entrare in India, possa ridurre i flussi d’acqua nella stagione secca sul lato indiano fino all’85%.

Il bacino del Brahmaputra si estende in parti di Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland e Bengala Occidentale e detiene oltre l’80% del potenziale idroelettrico inutilizzato dell’India, secondo il rapporto, con il solo Arunachal Pradesh che ne rappresenta 52,2 GW.

La prima fase del piano, che durerà fino al 2035, richiederà 1,91 trilioni di rupie, mentre la seconda fase costerà 4,52 trilioni di rupie, secondo la CEA. Il piano della CEA include anche progetti assegnati a servizi pubblici centrali come NHPC, NEEPCO e SJVN. con alcuni progetti già in fase di sviluppo.

L’India e le rinnovabili

Il Segretario all’Energia Pankaj Agarwal ha affermato che per soddisfare la crescente domanda e garantire la sicurezza energetica a lungo termine, l’India, essendo una delle economie in più rapida crescita al mondo, deve sviluppare fonti energetiche sostenibili, economiche e affidabili. Sfruttare l’energia idroelettrica è fondamentale, non solo come fonte chiave di energia elettrica rinnovabile, ma anche come risorsa altamente flessibile che supporta l’integrazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili e convenzionali, ha aggiunto.

In considerazione dell’ingente potenziale idroelettrico identificato nel bacino del Brahmaputra, si è ritenuto necessario un piano completo per il sistema di trasmissione per l’evacuazione dell’energia da questo potenziale valutato. Di conseguenza, è stato formulato un piano generale del sistema di trasmissione, ha affermato il Presidente della CEA, Ghanshyam Prasad.

Il piano generale propone inoltre 11.130 MW di potenziale idroelettrico di impianti di pompaggio (PSP) da mettere in comune presso l’ISTS e il sistema di trasmissione intrastatale.

L’India mira a ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili raggiungendo 500 GW di capacità di generazione di energia non fossile entro il 2030 e raggiungendo l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2070.