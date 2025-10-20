L’India si illumina per il Diwali, tra tradizione e polemiche ambientali

L’India è in festa per il Diwali, la celebre “festa delle luci” che rappresenta uno dei momenti più significativi dell’induismo. In ogni angolo del Paese, case e strade si accendono di candele e festoni colorati, mentre botti e fuochi d’artificio risuonano nel cielo notturno, nonostante i rischi per l’ambiente e i divieti imposti negli ultimi anni. La Corte Suprema indiana ha recentemente autorizzato la vendita dei cosiddetti fuochi “verdi”, privi di sostanze altamente inquinanti, ponendo fine al divieto totale introdotto nel 2020. La decisione, tuttavia, ha suscitato vive critiche da parte degli ambientalisti, che denunciano l’impossibilità di garantire controlli efficaci nei mercati locali e temono un nuovo incremento dei livelli di smog, soprattutto nell’India del Nord, già afflitta da gravi problemi di inquinamento atmosferico.

Tra le immagini più suggestive della festività, distese di lampadine di terracotta hanno illuminato ieri sera decine di città, regalando scenari di straordinaria bellezza. Il premier Narendra Modi ha scelto di celebrare il Diwali a bordo della portaerei Vikrant, al largo di Goa, rivolgendo i suoi auguri alla nazione dal ponte della nave, in un gesto simbolico di unità e luce in tempi difficili.