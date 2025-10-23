Lo Space Shuttle Discovery rischia di essere fatto a pezzi: il motivo? Una contesa politica

Lo storico Space Shuttle Discovery rischia di essere fatto a pezzi: a causa di una contesa politica relativa al luogo in cui dovrebbe essere esposto, potrebbe essere spostato dall’attuale sede nel Museo Smithsonian, in Virginia, al Centro spaziale Johnson in Texas. Il trasferimento viene contestato perché obbligherebbe a sezionare il veicolo, danneggiandolo irreparabilmente. A dar il via alla questione relativa al trasferimento del Discovery erano stati i senatori repubblicani John Cornyn e Ted Cruz, che chiedevano di “riportare lo Shuttle a casa”, a Houston. La proposta inizialmente non aveva trovato grandi consensi, ma è stata poi integrata nella grande manovra di riforma del Presidente statunitense Donald Trump, trasformata in legge il 4 luglio, e che nonostante le resistenze da parte dello Smithsonian concede solo 18 mesi di tempo per il trasferimento.

Proprio lo Smithsonian e la NASA pochi giorni fa hanno presentato il risultato di alcune indagini, indicando che lo spostamento del veicolo prevederebbe obbligatoriamente lo smontaggio in più sezioni e il costo del trasloco sarebbe stimato tra i 120 e i 150 milioni di dollari, esclusi i costi di costruzione di una nuova struttura in Texas per l’esposizione dello shuttle. Cifra che supera di gran lunga gli 85 milioni di dollari stanziati nel disegno di legge.

Inoltre, sottolineano i responsabili dello Smithsonian e di un comitato spontaneo nato per proteggere lo Shuttle, il sezionamento del Discovery sarebbe un grave danno anche all’importanza storica e tecnica del reperto. Secondo i tecnici si rischierebbe di danneggiare irreversibilmente uno dei pezzi più meticolosamente conservati della storia dei voli spaziali, ad esempio con la perdita di alcuni elementi della copertura termica o il taglio dei chilometri di cavi elettrici che attraversano il veicolo.

Proprio per questi motivi, ha preso vita spontaneamente un gruppo di sostenitori del Discovery, attorno al sito KeepTheShuttle.org, che chiede di non muovere lo shuttle e sottolinea come il Discovery fosse stato conservato in modo tale che anche i futuri ricercatori e ingegneri potessero studiare e imparare dallo Shuttle.