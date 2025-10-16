“Lo Spazio in Tasca”: le pillole divulgative raccontate dal presidente ASI

Lo Spazio atterra sulla Terra. Il 21 ottobre debutta Lo Spazio in Tasca, la nuova miniserie online ideata e raccontata da Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Un viaggio in 5 episodi per spiegare in modo semplice e diretto come lo Spazio influenzi ogni giorno la nostra vita. Dalle tecnologie più avanzate alle applicazioni quotidiane, Lo Spazio in Tasca accompagna il pubblico alla scoperta delle connessioni tra orbite, satelliti, missioni e intelligenza artificiale, rivelando quanto il nostro presente e futuro dipendano dall’esplorazione spaziale.

La prima puntata, E se si spegnessero i satelliti? sarà online dal 21 ottobre su ASITV, YouTube e sui canali social dell’Agenzia. Le puntate successive usciranno ogni due settimane e offriranno nuove prospettive e curiosità sullo Spazio e sulle sue ricadute sulla Terra. La miniserie si concluderà il 16 dicembre, per la Giornata Nazionale dello Spazio.

Un’occasione unica per avvicinarsi allo Spazio da un nuovo punto di vista: quello di chi lo vive, lo studia e lo rende parte della nostra quotidianità.

Tutti gli episodi di Lo Spazio in Tasca: