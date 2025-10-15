“Lo sport come strumento di benessere psicofisico a supporto della cura oncologica”: l’evento a Roma

E’ in programma l’appuntamento con “Lo sport come strumento di benessere psicofisico a supporto della cura oncologica”. L’incontro, promosso da Istituto Gentili insieme all’Associazione Sportiva Luiss, riunirà esponenti del mondo scientifico, accademico e sportivo per approfondire il ruolo dell’attività fisica come strumento di cura, crescita e sviluppo personale. Nel corso dell’evento sarà presentato lo studio “I benefici dell’attività fisica nei pazienti oncologici” realizzato da Luiss Sport Lab in collaborazione con Istituto Gentili, con l’obiettivo di analizzare l’impatto dell’attività sportiva nei percorsi di cura, riabilitazione e benessere psicofisico dei pazienti oncologici.

La mattinata sarà arricchita da testimonianze e conversazioni con pazienti e campionesse sportive dell’Associazione Sportiva Luiss.

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025, ORE 9:30

Villa Blanc, Sala Ciampi | Via Nomentana 216, Roma

Interverranno, tra gli altri: