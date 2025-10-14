L’origine dell’acqua equatoriale su Marte: il ruolo delle eruzioni vulcaniche esplosive

Marte è conosciuto per avere una superficie ricca di ghiaccio, ma la maggior parte di queste risorse è localizzata nelle regioni polari del pianeta rosso. Tuttavia, studi recenti hanno rivelato alti livelli di idrogeno nelle zone equatoriali, suggerendo la presenza di ghiaccio sepolto sotto la superficie. La domanda fondamentale è come questo ghiaccio si sia formato in queste latitudini inattese. Una delle spiegazioni più affascinanti è che eruzioni vulcaniche esplosive, che si sono verificate tra 4,1 e 3 miliardi di anni fa, possano aver trasportato acqua sotto forma di ghiaccio nelle regioni equatoriali di Marte, dove potrebbe persistere anche oggi.

Modellizzazione delle eruzioni vulcaniche esplosive

Un team di ricercatori, tra cui Saira Hamid, ha utilizzato modelli climatici planetari per simulare l’effetto delle eruzioni vulcaniche esplosive su Marte. Queste eruzioni avrebbero rilasciato enormi quantità di vapore acqueo nell’atmosfera marziana, dove, a causa delle basse temperature, il vapore si sarebbe condensato rapidamente in ghiaccio, coprendo la superficie del pianeta. Il modello suggerisce che in eventi eruttivi particolarmente intensi, come quelli provenienti da vulcani come Apollinaris Mons e Syrtis Major, potrebbero essersi accumulati depositi di ghiaccio spessi fino a cinque metri, in soli tre giorni di eruzione. Questo ghiaccio avrebbe potuto persistere per lunghi periodi, se sepolto da polvere o detriti vulcanici, creando un’ipotetica “banca” di ghiaccio sotto la superficie marziana.

Il ruolo dell’acido solforico e del raffreddamento globale

Un altro aspetto interessante di queste eruzioni è la possibilità che l’acido solforico rilasciato durante le esplosioni vulcaniche abbia causato un abbassamento della temperatura globale di Marte, simile a un “inverno vulcanico”. Questo abbassamento delle temperature avrebbe contribuito a proteggere i depositi di ghiaccio dalla sublimazione, favorendo la loro conservazione per milioni di anni. Inoltre, la presenza di queste sostanze chimiche nell’atmosfera avrebbe potuto ridurre la quantità di radiazione solare che raggiungeva la superficie, rafforzando ulteriormente l’effetto di raffreddamento globale.

Le implicazioni per l’esplorazione di Marte

Le nuove scoperte sul ghiaccio equatoriale di Marte sono di enorme importanza per la futura esplorazione del pianeta. Se il ghiaccio nelle regioni equatoriali esiste ancora, potrebbe costituire una risorsa fondamentale per future missioni umane. L’estrazione di acqua, infatti, sarebbe cruciale per sostenere la vita e le operazioni umane su Marte. Inoltre, comprendere come le eruzioni vulcaniche abbiano contribuito alla formazione e conservazione di questi ghiacci potrebbe anche rivelare nuovi dettagli sulla geologia e sulla storia climatica del pianeta.

La ricerca suggerisce che Marte, in un periodo geologico lontano, abbia ospitato condizioni inaspettate per l’accumulo di ghiaccio nelle sue regioni equatoriali, tramite l’azione delle eruzioni vulcaniche esplosive. Questi eventi potrebbero aver avuto un impatto duraturo sull’ambiente marziano, favorendo la formazione di ghiaccio che potrebbe persistere sotto la superficie. Questa scoperta apre nuovi orizzonti per l’esplorazione del pianeta e per la possibile colonizzazione umana di Marte.