L’oro scende sotto la soglia dei 4mila dollari l’oncia

L’oro scivola al di sotto della soglia psicologica dei 4mila dollari l’oncia, in concomitanza con il progressivo stemperarsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il metallo più prezioso viene attualmente scambiato a 3.968 dollari per le consegne a scadenza dicembre 2025, segnando un calo dell’1,3% rispetto ai livelli precedenti. Nel mercato spot, che riflette il prezzo a consegna immediata, l’oro si attesta invece a 3.952 dollari l’oncia, evidenziando una leggera pressione ribassista mentre gli investitori monitorano da vicino le dinamiche geopolitiche e gli sviluppi economici globali.