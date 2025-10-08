L’oro supera per la prima volta i 4mila dollari l’oncia

L’oro ha superato per la prima volta la soglia dei 4mila dollari l’oncia, toccando quota 4.001,11 nelle prime contrattazioni asiatiche. Il metallo prezioso conferma così il suo ruolo di bene rifugio in un contesto globale segnato da forte incertezza, aggravata dalla paralisi di bilancio negli Stati Uniti e dalla crisi politica in Francia. Il nuovo record segue quello registrato martedì dai futures di dicembre al Comex di New York, dove l’oro aveva già oltrepassato la barriera simbolica dei 4mila dollari, raggiungendo 4.006 dollari l’oncia.