Luce solare su richiesta: i satelliti che potrebbero illuminare le nostre notti

Sembra che oggi tutto sia su richiesta, dal cibo da asporto ai taxi. Ma che dire di un’azienda che vuole piegare la luce solare alla volontà dell’uomo? Reflect Orbital, un’azienda aerospaziale della contea di Los Angeles, vuole consentire ai parchi solari di continuare a generare energia dopo il tramonto utilizzando una costellazione di satelliti che riflettono deliberatamente la luce solare sulla Terra. A differenza dei normali satelliti, che producono riflessi casuali, questi sarebbero progettati appositamente per illuminare il cielo notturno, anche nel cuore della notte.

Il primo satellite, un veicolo sperimentale chiamato Eärendil-1, dovrebbe essere lanciato nel 2026. Se tutto andrà bene, ne seguiranno altre migliaia, formando una costellazione di circa 4.000 entro il 2030. Ognuno di essi trasporterà uno specchio di quasi 55 metri, progettato per concentrare la luce solare su una porzione della Terra. L’area illuminata sarà enorme – oltre 6,5 chilometri di diametro – e molto più luminosa della Luna piena, sebbene ancora molto più fioca del sole di mezzogiorno.

Il fondatore di Reflect Orbital, Ben Nowack, ha testato il concetto più vicino al suolo. Una mongolfiera trasportava uno specchio più piccolo, riflettendo la luce solare su pannelli solari e sensori. L’impianto ha prodotto circa la metà dell’energia del sole diretto di mezzogiorno.

Gli ostacoli

Questo è sufficiente per essere utile, certo, ma l’espansione in orbita introduce una serie di ostacoli logistici. Per fornire la stessa intensità da una quota molto più elevata, sarebbe necessario un riflettore molto più grande. La soluzione dell’azienda è più modesta e mira a catturare circa il 20% della luce solare completa. Ma anche questo richiederebbe migliaia di satelliti per mantenere un’area costantemente illuminata.

C’è un altro problema. I satelliti a questa altitudine viaggiano a velocità fulminea, il che significa che rimangono nel raggio d’azione di una posizione specifica per non più di pochi minuti. L’azienda prevede un’orbita che segue il sole, colpendo obiettivi terrestri all’alba e al tramonto. Ciò significa che strade cittadine, paesi rurali e campi aperti potrebbero ricevere brevi e sorprendenti lampi di luce extra. Immaginate di camminare all’aperto e vedere una porzione di cielo brillare più luminosa della Luna, che si muove sopra la vostra testa.

Gli svantaggi

D’altra parte, ci sono molti potenziali svantaggi e insidie. Gli astronomi potrebbero perdere l’accesso a cieli bui e incontaminati e la fauna selvatica notturna potrebbe avere difficoltà ad adattarsi a una luce diurna improvvisa e innaturale.

Le ambizioni di Reflect Orbital

Reflect Orbital non è timida riguardo alle sue ambizioni. Nowack ha lanciato l’idea di una costellazione di 250.000 satelliti, più del numero totale di satelliti catalogati e dei grandi detriti spaziali messi insieme. Il piano in questo caso è ancora teorico, ma l’idea in sé è un’affascinante anticipazione di un futuro in cui le nostre notti potrebbero improvvisamente diventare luminose come il giorno.