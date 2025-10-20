Luna, “SpaceX in ritardo sulla missione Artemis”: la decisione della NASA

Il Segretario ai Trasporti degli USA, Sean Duffy, ha dichiarato oggi che SpaceX di Elon Musk è “in ritardo” rispetto alla tabella di marcia degli Stati Uniti per il ritorno sulla Luna con Artemis e che aprirà il contratto ad altre aziende. “Non aspetteremo una sola azienda“, ha dichiarato a “Squawk Box” della CNBC Duffy, che attualmente è l’amministratore facente funzioni della NASA. “Faremo progressi e vinceremo la seconda corsa allo spazio contro i cinesi. Torniamo sulla Luna, creiamo un campo, una base”. SpaceX è tra i vari appaltatori che partecipano alla missione Artemis della NASA, che mira a stabilire la “prima presenza a lungo termine sulla Luna” e a preparare le missioni su Marte. Anche Blue Origin di Jeff Bezos, Boeing, Lockheed Martin e Northrop Grumman supportano la missione.

SpaceX si è aggiudicata un contratto nel 2021 per fornire un sistema di atterraggio lunare per gli astronauti della missione Artemis III.

A dicembre, la NASA ha posticipato le successive missioni Artemis, con il successivo lancio per inviare astronauti attorno alla Luna e ritorno posticipato ad aprile 2026 e il viaggio per far atterrare due astronauti nella regione del polo sud della Luna posticipato al 2027.

Le parole di Duffy

Oggi Duffy ha dichiarato di ritenere che il lancio di aprile possa avvenire all’inizio di febbraio e che l’agenzia sta cercando di “tornare sulla Luna nel 2028” con due potenziali aziende.

“Loro posticipano le loro scadenze e siamo in competizione con la Cina“, ha detto Duffy a proposito di SpaceX. “Il Presidente e io vogliamo arrivare sulla Luna entro il mandato di questo Presidente, quindi ho intenzione di aprire i contratti”.

“Avremo una gara spaziale tra aziende americane per vedere chi riuscirà effettivamente a riportarci sulla Luna per prima“, ha dichiarato Duffy a Fox News, “sto aprendo la gara per quel contratto. Penso che vedremo aziende come Blue Origin coinvolte, e forse altre“. Blue Origin, rivale di SpaceX fondata da Jeff Bezos, ha attualmente il contratto per la quinta missione pianificata del programma multimiliardario Artemis.

Le difficoltà incontrate da SpaceX e non solo

I test missilistici per SpaceX e il settore spaziale non sono sempre stati facili. L’azienda ha lanciato il suo undicesimo test di prova del razzo Starship all’inizio di ottobre, dopo una serie di ostacoli ed esplosioni. Il razzo Alpha di Firefly Aerospace è esploso il mese scorso, poco dopo che la Federal Aviation Administration gli aveva dato il via libera per continuare i test.

L’attuale shutdown del governo USA potrebbe compromettere i piani di riapertura dei contratti.

La nuova corsa alla Luna

Il programma Artemis dell’agenzia spaziale statunitense punta a riportare l’uomo sulla Luna ed è in competizione con un’iniziativa rivale di Pechino, che sta investendo molto sulle missioni lunari e intende spedire il primo equipaggio sul satellite entro il 2030. Gli Stati Uniti, ha sottolineato Duffy su X, sono “in una corsa contro la Cina, quindi abbiamo bisogno che le aziende migliori operino a una velocità che ci porti sulla Luna PER PRIMI”.

SpaceX ha attualmente il contratto ma “competizione e innovazione sono le chiavi del nostro predominio nello spazio“, ha concluso l’amministratore della NASA.