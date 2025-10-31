Lunedì scuole chiuse a Catanzaro: gli istituti interessati | INFO

L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa che, “a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto Simeri/Passante — nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento di Magisano e quello di potabilizzazione di Santa Domenica — la Sorical S.p.A. procederà alla sospensione programmata della fornitura idrica nella giornata di lunedì 3 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Per tale motivo, con ordinanza contingibile e urgente emanata dal sindaco Nicola Fiorita, è stata disposta la chiusura di diversi plessi scolastici cittadini”. La sospensione dell’erogazione dell’acqua interesserà le seguenti aree:
- Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia
- Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio
- Quartiere Siano Chalet, via dei Tulipani, Quartiere Santo Janni
- Quartiere Catanzaro Nord, da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani
- Catanzaro centro, da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina
- Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc
- Campagnella, Parco dei Principi
- via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto
Scuole comunali
- IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni
- Campanella IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria – Viale T. Campanella, 125.
- Giorgio Gaber IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria.
- Cavita IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Barlaam da Seminara.
- Dominianni IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Orti.
- M. De Lorenzo IC Mater Domini – Scuola primaria – Via Orti.
- A. Giglio – Scuola primaria – Via Gravina.
- Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via A. Frangipane.
- Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via Orti.
- Siano Nord – Scuola dell’infanzia – Via Ferdinandea, 6.
- Siano Nord – Scuola primaria – Via Regina Madre.
- Siano Sud – Scuola primaria – Via Ferdinandea.
- Siano – Scuola secondaria di primo grado – Via Ferdinandea.
IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio
- Catanzaro Aldisio IC – Scuola dell’infanzia e primaria – Via De Gasperi, 4.
- Catanzaro Laura D’Errico – Scuola primaria e dell’infanzia – Viale De Filippis.
- Catanzaro “G. Pascoli” – Scuola secondaria di primo grado – Via Mario Greco, 31.
- Rodari – Scuola dell’infanzia e primaria – Via Broussard, 3.
- Gagliardi – Scuola dell’infanzia – Via Carbonari (Stadio).
- Gagliardi – Scuola primaria – Via Mottola D’Amato.
- G. Patari – Scuola secondaria di primo grado – Via Daniele, 17.
Convitto Galluppi
- Fontana Vecchia – Scuola materna – Via Fontana Vecchia.
- Catanzaro Carbone – Scuola materna – Corso Mazzini, 51.
- Piano Casa – Scuola materna – Via Mattia Preti.
- Galluppi – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51.
- Maddalena – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51.
- Piano Casa – Scuola primaria – Via U. Boccioni.
- Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51.
IC CZ Sala – S. Maria Milani – Preti
- Scuola dell’infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni, 68.
- Scuola dell’infanzia Samà – Via D. M. Pistoia.
- Scuola dell’infanzia Campagnella – Via L. da Vinci.
- Scuola dell’infanzia Sant’Anna – Via Fiume Mesima.
- Scuola dell’infanzia Cava – Via Ancinale.
- Scuola primaria Cava – Via Ancinale.
- Scuola primaria Fiume Neto – Via Fiume Neto, 31.
- Scuola primaria Samà – Via Domenico Maricola Pistoia.
- Scuola primaria Campagnella – Via L. da Vinci.
- Scuola primaria Sant’Anna – Via Fiume Mesima.
- Scuola secondaria di primo grado – Traversa degli Angioini.
- Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa.
- Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Mattia Preti” – Via S. Michele.
CPIA
- Scuola dell’infanzia “G. Pepe”.
Istituti provinciali
- Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Sede Liceo Classico.
- IIS “Siciliani – De Nobili”.
- IIS “V. Emanuele II – Chimirri”.
- IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca”, ad eccezione dei plessi Pacioli e Petrucci.
- ITTS “E. Scalfaro”.
- Polo didattico carcerario “Ugo Caridi”.
- Polo didattico carcerario I.P.M.