L’uragano Melissa incombe sulla Giamaica: sarà la tempesta più forte mai registrata sull’isola, “è di gravità storica”

L’uragano Melissa si è rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 5 oggi mentre si avvicina alla Giamaica, dove i meteorologi prevedono che causerà inondazioni catastrofiche, frane e danni diffusi. Sarebbe l’uragano più forte a colpire l’isola da quando è iniziata la registrazione delle tempeste nel 1851. Melissa, ritenuto già responsabile di sei morti nei Caraibi settentrionali mentre si dirige verso l’isola, toccherà terra domani in Giamaica, prima di sbarcare a Cuba più tardi nel corso della giornata e dirigersi poi verso le Bahamas. Non si prevede che colpisca gli Stati Uniti. La categoria 5 è la più alta sulla scala Saffir-Simpson per gli uragani, con venti sostenuti che superano i 250km/h.

Melissa sarebbe l’uragano più forte nella storia registrata a colpire direttamente la piccola nazione caraibica, ha affermato Jonathan Porter, meteorologo capo di AccuWeather. Si prevede uno storm surge (innalzamento di marea) fino a 4 metri lungo la costa di Kingston, che secondo Porter ospita infrastrutture critiche come il principale aeroporto internazionale e le centrali elettriche della Giamaica. “Questa potrebbe trasformarsi molto rapidamente in una vera e propria crisi umanitaria, e probabilmente ci sarà bisogno di un notevole supporto internazionale“, ha dichiarato Porter.

Questa mattina, Melissa si trovava circa 230 chilometri a sud-ovest di Kingston e circa 530 chilometri a sud-ovest di Guantanamo, a Cuba, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center (NHC) statunitense di Miami. L’uragano ha venti massimi sostenuti di 265km/h e si sta muovendo verso ovest a 5km/h, ha affermato il centro.

Alcune aree nella Giamaica orientale potrebbero ricevere fino a 1000mm di pioggia, mentre nella parte occidentale di Haiti potrebbero cadere 400mm, secondo l’NHC. “Sono probabili inondazioni improvvise catastrofiche e numerose frane“, ha avvertito.

Giamaica, “l’uragano Melissa è di gravità storica”

Sono state ordinate evacuazioni obbligatorie in sette comunità giamaicane a rischio inondazioni, con autobus che trasportano le persone verso rifugi sicuri. Ma alcuni hanno insistito per rimanere. Diverse città lungo la costa meridionale della Giamaica hanno già segnalato interruzioni di corrente a causa dell’intensificarsi dei venti durante la notte. La tempesta, che si muove lentamente, ha ucciso almeno tre persone ad Haiti e una quarta nella Repubblica Dominicana, dove un’altra persona risulta ancora dispersa.

Due persone sono morte in Giamaica durante il fine settimana mentre tagliavano alberi prima della tempesta, secondo l’ufficio di gestione delle emergenze del Paese. “Voglio esortare i giamaicani a prendere la situazione sul serio“, ha dichiarato Desmond McKenzie, vicepresidente del Consiglio per la Gestione del Rischio Disastri della Giamaica. “Non giocate d’azzardo con la Melissa. Non è una scommessa sicura”. “È fondamentale che le persone in aree particolarmente vulnerabili utilizzino i rifugi, selezionati e predisposti per garantire la loro sicurezza dall’uragano“. Il Ministro ha ricordato che ci sono 881 rifugi aperti. “L’unico scopo dei rifugi è la vostra sicurezza – ha aggiunto il Ministro – Il vostro governo non è insensibile o indifferente alle vostre ansie di lasciare le vostre case per quelli che potrebbero essere almeno alcuni giorni. Tuttavia, vi esorto a ricordare che la ripresa personale, comunitaria e nazionale da questo uragano di gravità storica è possibile solo se siete vivi e in salute per poterlo fare“.

Una tempesta storica per la Giamaica

Evan Thompson, direttore principale del servizio meteorologico giamaicano, ha avvertito che le operazioni di bonifica e la valutazione dei danni sarebbero state gravemente ritardate a causa delle previste frane, inondazioni e strade bloccate. Una tempesta di categoria 4 o superiore non ha mai toccato terra in Giamaica nella storia recente, ha affermato Thompson. L’uragano Gilbert era una tempesta di categoria 3 quando colpì l’isola nel 1988. Gli uragani Ivan e Beryl erano entrambi di categoria 4, ma non toccarono terra.

Lo storm surge, potenzialmente mortale, è previsto lungo la costa meridionale della Giamaica, vicino e a est del punto in cui Melissa probabilmente toccherà terra, ha affermato l’NHC. “Non prendete decisioni avventate”, ha avvertito Daryl Vaz, Ministro dei trasporti giamaicano. “Ci troveremo in un momento molto, molto grave nei prossimi giorni”.

Allerta anche a Cuba

Nella parte orientale di Cuba, è in vigore un’allerta uragano per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo e Holguin, mentre un’allerta tempesta tropicale è in vigore per Las Tunas. Previsti fino a 510mm di pioggia in alcune parti di Cuba, insieme a un significativo storm surge lungo la costa.

Un’allerta tempesta tropicale è in vigore per Haiti. Un hurricane watch è in vigore per le Bahamas sudorientali e centrali e per le Isole Turks e Caicos.

Melissa è la tredicesima tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici, che va dall’1 giugno al 30 novembre. La National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti ha previsto una stagione superiore alla norma, con 13-18 tempeste con nome.